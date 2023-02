Samu Castillejo acaba de llegar, pero es uno de los veteranos de la plantilla del Valencia y una de las voces autorizadas para hablar de la situación critica que atraviesa el equipo al borde del descenso a segunda división. El malagueño tiene un discurso realista y apuesta por "estar juntos, creer y trabajar más que nunca". "En el vestuario nos hemos dicho todo a la cara como tiene que ser y a partir de ahora hay que remar todos en la misma dirección", explicaba. Para Samu es "un momento más de hacer que de decir". Estas son sus reflexiones en declaraciones al club:

SU LESIÓN

El primer mes ya sabíamos que iba a estar un poco incómodo, porque para jugar necesitas todas las extremidades, pero trabajando para mejorar y poder ayudar al equipo.

RECORTÓ PLAZOS

Tuve varias conversaciones con el doctor porque él quería que estuviera un mes después de la operación, pero al final era responsabilidad mía, si me hacía daño era mi cuerpo y quise estar lo antes posible con la protección, ahora tenemos que ayudar todos.

SITUACIÓN CRÍTICA

No pasa por la cabeza de ninguno rendirse, hay que seguir trabajando, mejorando y solo queda que estar todos juntos afición y jugadores y tirar hacia adelante, vamos a salir de esta porque todavía queda mucho.

SER REALISTA

Hay que aceptar donde estamos, los números son lo que son, no nos vamos a mentir, en un principio se hablaba de otro objetivo que no tenía nada que ver, pero hay que ser realista, estamos ahí metidos, vamos a sufrir, a pelear, a trabajar más que nunca para devolver el apoyo de la gente en Mestalla porque ellos son los que más sufren y se merecen todo lo mejor.

UNIÓN

La unión es la base de conseguir el objetivo, cuando las cosas van difíciles es más difícil, pero ahí es cuando los capitanes y los veteranos tienen que unir al grupo más que nunca y poder salir de esta situación. Hay que reconocer dónde estamos, reconocer lo que hemos fallado, lo que tenemos que mejorar y creo que es momento más de hacer y dar que de decir. En el vestuario nos hemos dicho todo a la cara como tiene que ser y a partir de ahora hay que remar todos en la misma dirección. Nos debemos a nuestra gente y hay que dar explicaciones, pero lo que hemos hablado... es momento más de hacer que de decir.

FÚTBOL

No hemos sido inferiores a muchos equipos, hemos tenido la sensación de fragilidad, de ponerte por delante... en ese sentido el fútbol ha sido injusto con nosotros. No es momento de jugar bonito ni en corto , ni en largo, es momento de estar unidos, de estar juntos y de creer. Estamos ahí metidos y nuestro objetivo es salir de ahí. Necesitamos esta victoria para despejarnos las dudas. Cuanto te metes en una dinámica buena ganas hasta sin querer.

SU EXPERIENCIA

Uno puede tener más experiencia, pero al final depende de cada uno, de ese amor propio, de ese amor por el fútbol y por tu club, aquí hay jugadores que llevan toda una vida. Nos miramos en la cara, no tenemos equipo para estar donde estamos, pero estamos.

MESTALLA

Lo pasado, pasado está. Asumimos toda la responsabilidad los jugadores. No podemos echar la culpa a si la gente pita o no. Ellos expresan lo que sienten, pero es mucho más fácil jugar con un ambiente positivo. Es una plantilla joven que se le hace más fácil jugar con la gente de su lado. El sábado es la primera final. Hemos tenido un mes bastante complicado, partidos entre semana, viajes, etc. A partir de ahora, empieza una nueva etapa.

GANAR

Hay que empezar a ganar ya. No hay que escondernos de eso, pero queda una segunda vuelta con muchas dinámicas y partidos. Parece que es una situación límite y agónica, el míster se ha ido, asuntos del club de fuera... Está todo apretado. Hay que pelear, mirarnos nosotros mismos y sumar desde ya. No podemos pedir nada a la gente porque somos los primeros que tenemos que dar.