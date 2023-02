Edinson Cavani hizo saltar las alarmas de Mestalla cuando en el minuto 15 del partido frente al Athletic pidió el cambio. El uruguayo sintió unas molestias en la musculatura isquiotibial y consideró que no era oportuno forzar la maquinaria. Tanto Cavani como Voro y su cuerpo técnico están pendientes de que las pruebas revelen el alcance real de la lesión del ‘matador’, sobre todo para saber si contar o no con él para visitar el Coliseum el próximo lunes 20 de febrero.

Cavani no fue el único que salió del Mestalla el pasado sábado entre algodones. Yunus Musah y Samuel Lino también abandonaron el estadio con molestias, aunque ambos casos parecen menos graves. El equipo tuvo este domingo día de descanso y en la mañana de este lunes vuelve al césped de Paterna a partir de las 11 horas. La vuelta al trabajo proporcionará las primeras pistas sobre el estado físico de los tres jugadores, que ahora mismo son duda para el partido de Getafe . Quien seguro no estará es Samu Castillejo, que vio la quinta amarilla y cumplirá ciclo de tarjetas.

Turno para Hugo Duro

En caso de que Cavani no llegue a la cita, Hugo Duro tiene todas las papeletas para ocupar su lugar en el once. Ante el Athletic jugó un buen partido: ‘peleó’ con los centrales rivales y les ganó la partida en varias ocasiones. Lo remató casi todo, pero en posiciones no demasiado favorables.