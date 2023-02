Miguel Ángel Corona ha confirmado en la rueda de prensa de la presentación de Rubén Baraja como nuevo entrenador del Valencia CF, que no se arrepiente de haber apostado por Salvador González, 'Voro' como técnico del primer equipo hasta final de temporada.

EL director deportivo del club ha recalcado que "era la decisión que creíamos que iba a ser la mejor. Teníamos muchos partidos de forma inminente y conocía al club". "Cuando se tomó esa decisión fue creyendo que era lo mejor. Comenzamos a sentir cosas en el día a día y llegaron los malos resultados. Y ya planteamos el cambio de entrenador", ha explicado el exjugador.

Cambio de planes con Voro

Corona ha destacado que con Voro "el trabajo ha sido estupendo" y ha aprovechado "para agradecerle de forma personal como por parte del club "el "esfuerzo" que ha hecho como entrenador. Respecto al cambio de plan y el fichaje de Baraja como técnico del primer equipo, el director deportivo ha subrayado que "lo que no se han dado son resultados, que es lo que necesitamos".

"En ocasiones no se dan porque estás en una dinámica que cada detalle se te va en contra. Hemos hecho un análisis algo detallado y creo que estábamos mejorando pero no nos estaba llegando. No habíamos conseguido el cambio de dinámica. Ese es el motivo de tomar la decisión del cambio de entrenador", ha concluido el Corona sobre el ahora ex entrenador del Valencia.