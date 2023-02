13:43

¿Preocupa o se teme el calendario que viene?

"Hay que asumir la situación tal y como es. Yo pienso en el partido de mañana. Yo no pienso más allá y me centro en el partido de mañana, que vamos a competir. Si consigo ganar la situación a nivel de confianza y tranquilidad se puede dar. De aquí no vamos a salir ni en uno ni en dos partidos. Tenemos que estar preparados para sufrir y tenemos que tener una fortaleza mental brutal para salir. Esto no es magia, ganar cinco partidos seguidos. Si llevas 22 partidos y has ganado 5 debes entender que esto no va a ser fácil. Es importante ceñirse al camino. Queremos que en este camino estén con nosotros nuestros aficionados"