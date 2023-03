El Valencia CF continúa su preparación para el duelo de este fin de semana contra el Barça. Lanzados tras la primera victoria de la era Baraja contra la Real Sociedad, los de Mestalla esperan dar la sorpresa en el Camp Nou y abandonar definitivamente los puestos de descenso.

La sesión de entrenamiento de este miércoles ha venido marcada por muchos nombres propios: unos por su presencia y otros por su ausencia. Si Cenk Özkacar no estuvo el martes en esta ocasión ha reaparecido con normalidad y ha trabajado con el grupo al igual que Nico, que está cada vez más cerca de volver a disputar un partido tras su lesión en diciembre.

Uno de los que no llegan al Camp Nou es José Luis Gayà. El capitán sufrió un esguince de tobillo contra el Getafe y siguió con su proceso de recuperación con trabajo individual sobre el césped. Hizo carrera continua acompañado del readaptador. Quienes no pisaron el verde fueron Jaume, Paulista, Marcos André y Cavani. Este último se ejercitó en el gimnasio de Paterna.

Pequeño susto de André Almeida

El mayor incidente de la sesión lo dejó Almeida. El portugués recibió un golpe en la mano y se dolió, pero este percance no le impidió completar el entrenamiento junto al resto de sus compañeros. A priori no parece haber ido a mayores y no se antoja comprometida su presencia este domingo en el Camp Nou.