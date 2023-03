Miguel Zorío continúa con su actividad incesante contra el máximo accionista del Valencia CF. El exvicepresidente del club solicita a la Fiscalía Anticorrupción de Valencia que entré a investigar el posible desfalco del club de Mestalla, por su especial trascendencia, como el caso Negreira.

El portavoz de Marea Valencianista argumenta, entre otros puntos, que el agente Jorge Mendes "ha ganado 12 millones de euros moviendo a Guedes, y el Valencia CF ha perdido 18" o que "el Valencia CF pagó a Jorge Mendes más de 3 millones de euros por la venta de André Gomes al FC Barcelona y también pagó la comisión cercana al millón de euros que el Benfica le dio al agente portugués por esa misma operación".

Además, explica que "la trama de Lim, Mendes y Layhoon estuvieron en el centro del fraude fiscal por el que Cristiano Ronaldo fue condenado a 23 meses de cárcel y 19 millones de multa de Hacienda" y que "Jorge Mendes ya mandó al Deportivo y al Zaragoza a segunda división, y Peter Lim tuvo que salir del Atlético del Madrid cuando su dueño se dio cuenta de lo que intentaban la pareja Lim-Mendes".

Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF, sigue ampliando la información verificable para que la fiscalía anticorrupción de Valencia inicie la investigación sobre las tropelías que la pareja Lim y Mendes han hecho en nuestro club: “nadie entendería que la fiscalía se lavara las manos ante el mayor escándalo de la historia del fútbol español, superior al caso Negreira, al que supera en impacto social, deportivo y económico. Peter Lim compró el tercer club de la liga española y octavo de Europa, y está a punto de provocar su descenso a los infiernos deportivos, su ruina económica y su ruptura social. Eso sí, él y su amigo Mendes han movido 1000 millones de euros con una gran rentabilidad para ellos, y los casos Guedes y Gomes son los penúltimos de una lista interminable”.

Insiste Miguel Zorío: “si la fiscalía verifica las cuentas que el Benfica y el PSG ofrecen públicamente en sus páginas web y que presentan a sus mercados financieros respectivos, podrán comprobar, sin gran esfuerzo, los datos que a continuación desvelamos. El Benfica vendió los derechos de Gonçalo Guedes al Paris Saint-Germain, por 30 millones euros, y pagó a Jorge Mendes una comisión de 3.968.000 euros. Posteriormente, el PSG vende al jugador al Valencia CF por 40 millones de euros más 10 millones en variables, y Jorge Mendes vuelve a cobrar 5 millones de euros. Para finalizar el Valencia CF vende a Guedes al Wolves por 32 millones de euros y cobra de nuevo más de 3 millones de euros. En total, que se sepa, Jorge Mendes ha ganado con estas transacciones 12 millones de euros y el único que ha perdido es el Valencia CF, casi 18 millones de euros”.

A todas las operaciones señaladas en la denuncia que Marea Valencianista ha presentado en fiscalía, hay que sumar nuevos datos de las operaciones de compra y venta de André Gomes.

El Benfica vendió al Valencia CF a André Gomes por 15 millones de euros, de los que el club portugués ingresó 9.513.000 euros y pagó a Jorge Mendes 5.487.000 euros, muy por encima del 10% de comisión de agente aceptado en el mercado. Estos datos están en las cuentas que presentó el club portugués a la Bolsa de Lisboa, en el ejercicio 14-15. En definitiva, el Valencia CF de Peter Lim pagó un sobreprecio al Benfica para que cobrará Jorge Mendes una sobrecomisión.

Posteriormente, el Valencia CF vende al jugador al FC Barcelona por 30 millones de euros más variables (que al final se quedan en menos de 2 millones de euros adicionales). Como el Benfica (que controlan Lim y Mendes tras el préstamo que hicieron al equipo lisboeta hace unos años para salvar su situación financiera), se quedó el 25% de una futura venta del jugador, el Valencia CF debía pagarle cerca de 7.5 millones de euros al club de procedencia de André Gomes. Pero según reflejan las cuentas del Benfica de los años 17 y 18, recibió del Valencia CF 8.640.000 euros, y de ahí el agente del jugador se llevó más de 1 millón de euros adicionales, por no hacer nada.

Otra operación que Miguel Zorío pide que se investigue es la de la compra de Enzo Pérez: el Valencia CF pagó 25 millones de euros y el agente se llevó 6.247.000 euros de comisiones, según los datos presentados por el Benfica a la Bolsa de Lisboa en el ejercicio 16-17.

Pero ya como caso de los casos, aparece el regalo del internacional brasileño Jonas, que hizo Peter Lim al Benfica, y por el cual Jorge Mendes cobró 1.3 millones de euros, según detallan las cuentas del 14-15.

Miguel Zorío recuerda a la fiscalía que “el Benfica y Peter Lim ya fueron condenados por la FIFA por la operación junto al Benfica por Rodrigo Moreno. Desde que Amadeo Salvo y Aurelio Martínez le regalaron el club, siempre denuncié la relación de Lim con Mendes. Tras las numerosas denuncias realizadas, la FIFA comenzó a dudar de las operaciones de Meriton Holdings en el Valencia CF. Y tras una investigación, la FIFA confirmó que Meriton Holdings no respetó la independencia del Benfica con el traspaso de Rodrigo Moreno. El Comité Disciplinario de la FIFA falló contra el Benfica a causa del contrato que el club lisboeta firmó con Meriton Holdings, empresa de Peter Lim, el 31 de enero 2104, por el que se hacía con los derechos económicos de Rodrigo Moreno a cambio de 30 millones de euros. Unos meses más tarde, el delantero español recalaría en las filas del Valencia CF de Lim, por 30 millones de euros más 10 millones de variables. La FIFA considera que en dicho acuerdo Meriton Holdings vulneró la independencia del Benfica para actuar libremente en el mercado y que accedió a información privilegiada de la entidad, contraviniendo hasta en 13 cláusulas el Reglamento Estatuto de Transferencia de Jugadores de la FIFA”.

“También quiero recordar a la fiscalía, que la investigación de la red de periodismo de investigación EIC; Multisport & Image Management y Polaris Sports son las dos empresas radicadas en Dublín y propiedad de Mendes a través de las cuales se gestionaban los derechos de imagen de diferentes futbolistas y entrenadores. Desde ahí, con variaciones según el caso, se repite un patrón similar con paso por las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal caribeño, y casi siempre con destino final en cuentas bancarias suizas. En clubes como el Valencia CF, dirigido por su amigo y socio Peter Lim (relacionado con la empresa Capital Mint, en el epicentro de los movimientos de los derechos de imagen de Ronaldo, y cuya apoderada era Layhoon Chan), la huella de Mendes en la plantilla ha sido determinante. Las empresas, se revela ahora, no servían sólo para rubricar sus traspasos, sino también (presuntamente) para sacar rendimiento ilegal a los derechos de imagen de sus futbolistas: actividades bajo vigilancia desde hace años.

El portugués Cristiano Ronaldo, cuyos derechos de imagen comparten Lim y Mendes, tuvo que ratificar en el juicio el acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Madrid, por el que ha sido condenado a 23 meses de prisión -que no cumplirá- y a una multa de 18,8 millones de euros por eludir el pago Hacienda. A tenor de los documentos divulgados por FootballLeaks, la trama operaría presuntamente desde 2004 para ocultar al fisco los beneficios reales de sus contratos de imagen mediante un esquema desdoblado que comienza con dos sociedades radicadas en Irlanda (cuyo impuesto de sociedades, un 12,5%, es el más bajo de Europa) y termina con varias empresas domiciliadas en las Islas Vírgenes, un conocido paraíso fiscal, donde se ‘lavaría’ el dinero para sortear a la Agencia Tributaria.

La historia reciente del Valencia ya la han vivido en España en otros lares. Y con nefastos resultados. Presidente que deja en manos de Jorge Mendes toda la planificación deportiva con triste y doloroso final. El Valencia ha sido gestionado deportivamente, porque así lo ha querido Peter Lim, por su socio portugués, repitiendo los mismos métodos que llevaron a Zaragoza y Deportivo de La Coruña a Segunda división. Ambos de la mano, el mismo año. En 2013 certificaban los históricos clubes la bajada al infierno, los dos con algo en común, la figura de un Jorge Mendes que se dedicó a ¿reforzar? las dos plantillas con un puñado de futbolistas que, en su gran mayoría, no dieron la talla. La misma táctica empleada ahora con el Valencia CF, que ya no lucha por la Champions sino por no bajar a segunda división”, finaliza contundente Miguel Zorío.