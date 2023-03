Cumplido ya el primer mes desde que Rubén Baraja fue presentado como entrenador del Valencia CF, el 'Pipo' ha hecho balance de la situación y ha destacado que pese a que la línea del equipo es "ascendente", todavía queda mucho por hacer. "No podemos confundir la esperanza" por ganar varios partidos con "nuestra realidad".

Sigue el equipo pendiente -aunque ya fuera- del descenso y en este contexto se presenta el duelo en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Aprovechando la previa, Rubén Baraja fue preguntado por su situación y por si ya transcurrido el primer mes había podido hablar con el máximo accionista, Peter Lim".

La respuesta fue "no". "No he hablado y no es algo que me preocupe", explicó. Ahora el 'Pipo', como ya dijo en su presentación, está pendiente exclusivamente de la parcela deportiva y piensa en sacar al equipo cuanto antes del peligro del descenso.

"No es algo que me preocupe. Yo siempre he dicho que mi objetivo es trabajar para el club, para el Valencia CF. La situación es compleja. Lo era y sigue siéndolo. He transmitido tranquilidad. Tenemos medios para trabajar aquí que son fantásticos. Queremos conseguir el objetivo. Hay determinadas cosas para mí no son fundamentales en mi día a día. Estamos preparados para los partidos, en el trabajo, en analizar al rival. Queremos trabajar con intensidad. El resto de cosas es algo que no es algo. No he hablado y no es algo que me preocupe. Lo que el club siempre me ha transmitido es que tengo la total disponibilidad de lo que necesite para poder trabajar".