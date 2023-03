La Selección Española sub-21 se enfrenta esta tarde (18:30) a uno de los combinados internacionales más potentes del panorama europeo. Guillamón y Nico se verán las caras con Francia, que viene de una sonrojante derrota por 4-0 ante Inglaterra. Guillamón evalúa en los medios oficiales de la Selección cómo fue su convocatoria para el Mundial y qué papel desempeñará en la nueva Rojita de Santi Denia.

"Desde que sale la convocatoria es una alegría, luego el poder estar ahí, el vivir la experiencia con todos los compañeros. Lo recuerdo como un mes en el que compartes muchos momentos con los compañeros y cuerpo técnico. Es una experiencia inolvidable", comenta el centrocampista, que con España actúa de central.

Sobre su llamada para la sub-21, el de La Eliana reconoce estar muy comprometido, a pesar de ese 'paso atrás' tras estar en un Mundial no hace tanto. "Santi Denia me explicó un poco qué es lo que quería de mi, qué veía de esta sub 21. Yo se lo dije claro: el haber estado en un Mundial no cambiaba mi idea, que era ayudar a la sub 21. Yo tengo edad de poder jugar el europeo y quiero aprovecharlo y quiero ayudar", comentó confiado y comprometido.

A pesar de su juventud, Hugo ya ha participado en numeroros partidos, tanto con la sub-21, como el resto de categorías inferiores de la Selección, y afirma conocer muy bien al grupo actual. "Llevamos ya dos años trabajando bien de muchas convocatorias que al final nos sirve para afianzar ese grupo. Cada uno viene de su equipo pero ya nos vamos conociendo mucho más y creo que llegamos a un punto que somos un equipo ya, más que un grupo de jugadores". Esta concentración, como dice Guillamón, les está sirviendo para "afianzar ideas" y llegar de forma óptima a la convocatoria de junio, en la que se jugarán el campeonato europeo sub-21.

📽️👦🏻🎙️



🗣️"𝗧𝗲𝗻𝗴𝗼 𝗲𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗼 𝘆 𝗾𝘂𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗮𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲𝗰𝗵𝗮𝗿𝗹𝗼".



- @HGuillamon



🗓️Esᴘᴀɴ̃ᴀ ᴊᴜɢᴀʀᴀ́ ᴀɴᴛᴇ Fʀᴀɴᴄɪᴀ ᴇsᴛᴀ ᴛᴀʀᴅᴇ ᴇɴ Vᴀɴɴᴇs.#U21EURO pic.twitter.com/R8MheSbG4M — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) 28 de marzo de 2023

Francia, un examen parcial antes de la prueba de fuego en junio

Como el propio Hugo ha reconocido, Les Bleus no lo pondrán nada fácil, como tampoco lo hizo Suiza. "Va a ser un partido complicado, ya lo sabíamos. Al final son selecciones muy potentes que están en el Europeo como nosotros. Te exigen al máximo y te llevan al límite, pero veo al equipo preparado y con ganas de seguir con nuestro juego y mejorar las cosas que tenemos que mejorar", apuntilló el internacional.