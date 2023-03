El Nou Mestalla continúa siendo un tema encasquillado para el Valencia CF. A pesar del nuevo convenio que redactó el Ayuntamiento, las negociaciones entre el club y las autoridades no dan indicios de avances. Mientras tanto, el estadio va camino de su decimoquinto año completamente paralizado.

Esta mañana, en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, ha intervenido Sandra Gómez y ha aprovechado para reiterar que las autoridades han puesto todo de su parte para que vuelvan las grúas a las Cortes Valencianas: "Nosotros hemos mantenido muchas reuniones con el Valencia CF en las que les hemos transmitido nuestra posición, nuestro convenio, nuestro marco. El Valencia CF no tiene otra cosa que hacer que decidir sumarse a lo que plantea la ciudad, porque esta ciudad ya ha sido muy generosa con el Valencia".

La vicealcaldesa de la ciudad también recordó la caducidad de la ATE y que, a pesar de ello, el Ayuntamiento ha mantenido las mismas exigencias al club independientemente de que se haya creado un nuevo marco: "Hemos dado muchas oportunidades y muchos plazos y yo creo que, pese a a que caducó la ATE, pese a que llevamos 14 años con el estadio sin acabar, de los cuales ocho son al frente del actual accionista, por lo tanto no es una cuestión que no va con ellos, les hemos mantenido los derechos de la ATE con el nuevo convenio y fichas urbanísticas".

Sandra Gómez también aseveró que no van a dejar de exigir a Meriton que cumplan con las "obligaciones que acordaron en su momento con la ciudad": "Acabar el polideportivo de Nou Benicalap y acabar el Nuevo Mestalla. Más allá de eso no hay mucho más margen de negociación. Cómo no les vamos a exigir esas dos obligaciones esenciales, tendrán que entender que yo tengo que garantizar que no se establezcan puertas y puedan escapar de esas dos obligaciones básicas y esenciales para la ciudad", concluyó la edil del Partido Socialista.