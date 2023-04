Alberola Rojas pitó el final del partido y el gol sobre la bocina de Roberto Soldado no impidió que el Valencia CF, gracias a los goles de Daniel Wass y Álex Blanco, venciera al Granada en Mestalla. 21 de marzo de 2021. El equipo entonces dirigido por Javi Gracia lograba su tercera victoria consecutiva en casa. Hoy, más de dos años después, todavía no se ha repetido esa racha (en liga) que, años atrás, en la época dorada del equipo de la Capital del Turia, no se hubiera entendido como nada más que un deber del equipo. En los años Meriton, encadenar tres triunfos como local es casi como un eclipse solar, un hito difícil de ver.

Este lunes es luna llena para el Valencia CF y Rubén Baraja tiene la oportunidad de apuntarse su tercer triunfo seguido en el estadio que le convirtió en una leyenda. Lo haría además en su tercer partido como entrenador en Mestalla. Un pleno de victorias que elevaría hasta lo más alto la moral tanto del míster como de una plantilla que la necesita más que nunca para salir del pozo en el que se ha ido metiendo con el paso de las jornadas. Siendo Mestalla el escenario, el otro actor principal además del Valencia será el Rayo de Iraola, equipo temido por su fútbol descarado y vivaz. Los de Vallecas, además, están firmando una temporada que roza el sobresaliente, apurando sus opciones de luchar por Europa a pesar de que su presupuesto de plantilla, en comparación con los que están siendo sus rivales directos, no invita a pensar en ello. Aún así el Rayo puede ser una buena pareja de baile en Mestalla, por lo menos así lo indican los precedentes. Y es que los de la franja roja no ganan en el feudo valencianista desde 2012, en un partido decidido por un gol de Chori Domínguez. Desde entonces, el Rayo ha visitado seis veces Mestalla, con un balance de tres empates y tres victorias blanquinegras. Uno de esos choques fue la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa, que concluyó con empate a cuatro que hizo bueno el resultado de la ida del Valencia (1-2). Ganar en casa, innegociable Lo que es evidente es que la única solución para salvar la categoría es hacerse fuerte en casa, convertir Mestalla en un fortín difícilmente franqueable. Desde su llegada, Baraja ha cumplido en esa asignatura y debe seguir haciéndolo. Las victorias ante rivales de enjundia como Real Sociedad y Osasuna son buenos precedentes y el Valencia debe de intentar escribir un guion parecido ante el cuadro de Iraola. Un guion basado en la solidez defensiva, que ha escaseado en la mayor parte de la temporada. Además, sacar los tres puntos se torna más importante aún si cabe teniendo en cuenta que se reanuda la competición tras un parón y regresar al ruedo con victoria puede dar tranquilidad. Será la primera de las seis finales que el Valencia hará frente en abril, con cinco partidos ante rivales directos por la salvación. El cuarto mes del año puede tener la última palabra sobre el descenso para muchos equipos. Sumar de tres en tres, obligado.