Las sensaciones en torno a Justin Kluivert son día a día mejores. El futbolista neerlandés, cedido por la Roma en el Valencia CF hasta junio, mejora con el paso de las jornadas y viene de ser decisivo en el empate (1-1) ante el Rayo Vallecano en Mestalla.

A su buen partido se ha de sumar el gol con el que el equipo del Pipo Baraja hizo justicia ante los de Iraola. Mereció más un Valencia CF capitaneado por Justin en ataque, pero finalmente se tuvo que conformar con un punto que hoy por hoy es importantísimo y lo saca de los puestos de descenso.

El protagonista del partido, Justin Kluivert acaparó todos los focos en la sesión post-partido en la Ciudad Deportiva de Paterna.

Tras atender a algunos aficionados, el extremo contestó al periodista de El Chiringuito allí presente. ¿Quieres quedarte en el Valencia CF?, le dijo. El neerlandés lo tiene claro: "Siempre, el Valencia es un club precioso".

El futuro de Justin Kluivert, en el aire

Tras un año irregular, el jugador ha encontrado su pico de rendimiento. Baraja, tras el partido, reconoció el cambio del jugador tras algún partido en el que comenzó desde el banquillo. "Está trabajando bien y ha marcado. Y eso es porque ha sentido la competencia, ha visto que es difícil, indicó el Pipo". "Ahora lo importante es que tenga continuidad".

Que Justin esté bien es importante para el Valencia CF, que afronta un mes de abril con varios partidos vitales en su lucha por la permanencia. Y en verano ya se verá. Por lo pronto, termina contrato en junio y el club valencianista tiene reservada una opción preferencial de compra en 15 'kilos'.

El club de Mestalla ya intentó negociar con la Roma en algunos momentos para rebajar la cifra. En una economía de crisis como la actual, parece complicado que el Valencia CF desembolse dicha cantidad para cerrar un fichaje, aunque la posible compra-venta del jugador también puede ser una posibilidad.

Lo único que está claro: Justin no seguirá en la Roma

Sea en Mestalla o lejos de la ciudad, Justin no seguirá en la Roma, donde tiene contrato hasta 2024. Tras varias cesiones el jugador tiene claro que no quiere seguir en un proyecto que no ha confiado en él y que lo cedió anteriormente al Fulham -que estuvo cerca de comprarlo por 12 'kilos'.

En este sentido, ya avanzamos hace unas semanas que el Ajax tiene sobre la mesa al jugador de cara a verano. Formado en su cantera, Justin ha llamado la atención del Ajax para un hipotético regreso a casa.