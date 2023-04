Miembros del Valencia CF y del Ayuntamiento de la ciudad se han reunido con algunos comisarios de la RFEF que acudieron para conocer las obras del Nou Mestalla y el proyecto al respecto. Javier Solís habló con los medios a la salida de las oficinas del club.

¿Reunión positiva?

Había ganas de recibir a los comisarios de la RFEF para ver el Nuevo Mestalla y ver el proyecto que queremos llevar a cabo.

¿Expectativa de plazo con la FIFA como estímulo?

Desde que presentamos los comentarios al convenio estamos esperando la respuesta formal y no podemos dar por buena una comunicación off de record, ruedas de prensa en las que se hable del proyecto... Con las administraciones hay que contestarse y tener una relación por escrito. Ojalá tengamos una respuesta lo antes posible para poder empezar de una vez".

¿No se mueve el Valencia de su postura?

"No es que sea un no, es que no sabemos las opiniones o matizaciones que quieren hacer. Nosotros somos proactivos, presentamos los papeles y hablamos. Queremos saber por escrito qué es lo que quieren para crecer".

Acaba de decir Javier Mateo (Concejal de Deportes del Ayuntamiento de València) que ellos no se van a mover, que llevan así 5 años y así van a seguir.

"Entonces no tendría sentido lo que hemos estado haciendo antes. Una vez caducó la ATE se empezó a trabajar en un convenio y ese es el objetivo. El hablar, dialogar y dar certezas. En el borrador no había esas certezas, con lo cual no estamos pidiendo nada del otro mundo".

¿Hasta después de las Elecciones esto no se va a aclarar?

"Nadie tiene dudas de eso. Lo llevamos diciendo desde hace 2-3 meses. El tiempo nos da la razón y lamentablemente no tenemos respuestas".