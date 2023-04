El Comité Técnico de Árbitros ya ha designado a los colegiados encargados de dirigir el partido de LaLiga del domingo entre el Valencia y el Elche. El CTA ha nombrado para la final del domingo a Cuadra Fernández como árbitro principal y Medié Jiménez para el VAR.

Cuadra Fernández fue el árbitro que anuló un gol a Yunus Musah contra el Atlético de Madrid en Mestalla. El colegiado invalidó el tanto por una falta previa inexistente de Mouctar Diakhaby sobre Joao Félix. Yunus Musah adelantó a los de Gennaro Gattuso con un potentísimo disparo desde más de treinta metros, pero Cuadra Fernández anuló el gol por una falta previa inexistente.

El técnico del colegio balear ha dirigido solo un partido al Valencia esta temporada y fue aquel partido contra el Atlético de Madrid correspondiente a la tercera jornada. En el cómputo global de su carrera ha dirigido al Valencia en 9 ocasiones con un salto de tres derrotas, tres empates y tres victorias entre LaLiga y la Copa del Rey.

Ojo también a Medié en el VAR

El Valencia también tiene motivos para la preocupación desde el VAR y más después de comprobar las últimas acciones del videoarbitraje. Medié Jiménez fue el árbitro que anuló desde la sala VOR el gol de Hugo Duro en el Metropolitano. El árbitro principal Munuera Montero no señaló en primera instancia ninguna infracción, pero Medié advirtió al colegiado que visitara la pantalla para revisar un pisotón de Foulquier sobre Memphis en el inicio de la jugada.

El capitán José Luis Gayà protestó a la finalización del partido: "Es una jugada que el árbitro la ve en directo, está delante, y considera que no es falta, pero le llama el VAR y cambia la decisión. Es lo que a mí me queda, la duda esa. Está delante de la jugada, la ve y para él no es suficiente, pero luego va al VAR y cambia de opinión. Es una jugada que ha cambiado el partido".

Declaraciones de Solís

El Valencia estaba muy pendiente de la designación después de los últimos arbitrajes que está sufriendo y que desencadenaron las protestas del Director Corporativo y portavoz del club Javier Solís a la finalización del partido contra el Sevilla. "Estamos cabreados, hemos vivido una vergüenza con el arbitraje, no solo por el penalti que nos han birlado. Ha ido el árbitro a verlo y con toda la soberbia del mundo... estamos hartos y huele muy mal el fútbol. Estamos molestos y asqueados. No nos merecemos el arbitraje que estamos sufriendo esta temporada, son 17 errores graves esta temporada. Es una vergüenza, la revisión de las imágenes, la postura del árbitro diciendo que es mano... una auténtico robo". Una protesta que el Comité de Integridad ya ha trasladado al Competición para que sean sancionadas.