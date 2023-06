Este sábado está convocada una nueva manifestación para protestar contra la gestión de Meriton en el Valencia CF. Tras algunos días meditando y pulsando la opinión de la afición, Libertad VCF decidió finalmente volver a animar al valencianismo a que salga a la calle tal y como ya ha ocurrido en varias ocasiones a lo largo de los últimos años. Así pues, a partir de las 18 horas miles de valencianistas inundarán la Avenida de Suecia.

Esta nueva marea de protesta llega en medio del neonato acuerdo de renovación al que han llegado Rubén Baraja y el club para que el vallisoletano continúe al frente de la nave blanquinegra. Aunque todavía no es oficial, el anuncio parece cuestión de horas en el momento en el que se cierren los últimos flecos de su contrato. Por tanto, en este inicio de pretemporada se seguirá un guion muy parecido al del año pasado. Y es que Libertad también convocó una manifestación a final de temporada, concretamente durante el último partido de liga ante el Celta, mientras la entidad fraguaba a nivel interno una decisión clave para el banquillo del equipo. Pocos días después de una protesta que dio la vuelta al mundo por la imagen del valencianismo prácticamente vaciando Mestalla, el Valencia anunció la marcha de Bordalás ante la inminente llegada de Gattuso.

En esta ocasión la decisión no es la de un cambio, si no la de apostar por la continuidad de Rubén Baraja. El Pipo se ha ganado la confianza de la directiva tras salvar al equipo a pesar de los altibajos que ha sufrido el equipo desde que asumió el cargo en febrero. Bordalás no corrió la misma suerte y fue despedido de forma fulminante. Meriton no terminó convencido con el trabajo del alicantino y la apuesta para la nueva temporada era Gattuso. El italiano se marchó a finales de enero.

El valencianismo decide

Aunque todavía quedan cuatro días para que los valencianistas deciden si ir o no a la manifestación convocada para este sábado a las 18 horas, algunos aficionados ya parecen haber decidido. En una encuesta planteada en la web de Superdeporte con la pregunta ‘¿Irás a la manifestación de Libertad VCF por el ‘futuro del Valencia CF’ de este sábado?’, el 60 por ciento de los usuarios contestó que ‘sí’ van a ir, mientras que el 40 por ciento respondió que ‘no’.