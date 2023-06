Lo que era un secreto a voces ya está confirmado. Carlos Marchena no formará parte del cuerpo técnico del recién renovado Rubén Baraja la próxima temporada. El propio preparador andaluz lo ha confirmado en sus redes sociales en un comunicado cargado de sentimiento en el que explica que aceptó para ayudar al club en un momento muy delicado.

"Hace cuatro meses recibí la llamada de un amigo pidiéndome que le ayudara a salvar a un Club que llevo en el corazón. No dudé, sentí que estaba en la obligación de dar el 200% y poner toda mi dedicación a su servicio", señala el de Cabezas de San Juan, poniendo el foco en la importancia del reto.

A continuación, explica que esa aventura ha llegado a su final: "Del mismo modo, hoy siento la necesidad de dar un paso al lado para continuar con mis proyectos personales de vida. Ha sido una etapa breve, intensa, difícil y, afortunadamente, con un final feliz". El sevillano, además, se muestra muy agradecido al Pipo y al valencianismo: "Agradezco a Rubén: gracias amigo por elegirme y confiar en mí. Agradezco a la afición valencianista: gracias por el apoyo y el cariño demostrados. Siempre he sentido el calor y la cercanía pero no imaginaba hasta donde podrían llegar".

Por último, deja un mensaje de despedida: "Me marcho feliz por haber podido devolver a este Club parte de lo mucho que me ha dado y agradecido por sentir que me hacéis parte de vuestra familia".