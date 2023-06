La lucha contra Peter Lim continúa. El valencianismo se ha citado hoy en las calles de la ciudad para manifestarse contra el máximo accionista bajo un lema: «Juntos por el futuro del Valencia. No le fallaremos al escudo. Lim go home». Esta será la pancarta principal que encabece esta tarde la marcha cívica contra Meriton que comenzará a las 18:00 horas en el Palau de la Generalitat y se detendrá en dos puntos claves para el futuro de la entidad de Mestalla como el Ayuntamiento de València y la sede central de CaixaBank en la Calle Pintor Sorolla. La protesta acabará en la Plaza Alfonso del Magnánimo (Parterre). La temporada ha acabado. Las protestas contra la propiedad, no.

La afición ha demostrado durante toda la temporada su rechazo a Peter Lim. Las protestas se han repetido dentro y fuera de Mestalla en cada partido. La pregunta es... ¿Saldrá a la calle hoy el valencianismo? Es la gran incógnita en un sábado casi veraniego con calor y sin fútbol de por medio. La asociación impulsora de la marcha cívica, Libertad VCF, cuenta con el apoyo del resto de plataformas como l’Agrupació de Penyes, Espíritu del 86 o Últimes vesprades a Mestalla y es optimista con la respuesta de los valencianistas. ¿Por qué hoy no se puede fallar? El presidente de Libertad José Pérez revela en SUPER sus cuatro motivos fundamentales para salir a la calle este 17-J y pelear por el futuro del Valencia. «Hay que ir porque la dignidad no se negocia. Porque se lo debemos al Valencia. Se lo debemos a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros hijos. Porque estar del lado correcto de la historia es lo mínimo que podemos hacer. Porque luchar por el futuro de nuestro club es mantenerlo vivo, al escudo y al valencianismo». El lema elegido para la última manifestación de la temporada es «Juntos por el futuro del Valencia. No le fallaremos al escudo». José Pérez explica el porqué. «El lema incide en dos puntos básicos: el futuro con Peter Lim como máximo accionista es la desaparición, eso debemos tenerlo claro. Y juntos, porque la fuerza del valencianismo, siempre, ha sido su masa social, si hemos conseguido logros deportivos, por ejemplo, fuera de nuestro alcance ha sido gracias a la masa social. Juntos por el futuro del valencia, para oponer esa idea a lo que intenta hacer constantemente Meriton, el aparato mediatico de Layhoon Chan y Javier Solís de intentar dividir a los aficionados... Aquello del buen aficionado es el que anima y el malo el que protesta. El escudo, porque es lo que nos queda. Es lo que tienen secuestrado. Esto no va de que la pelota entre, no va ni tan siquiera del negocio económico que el pueda tener, esto va de secuestrar un escudo». Las paradas en la Generalitat y el Ayuntamiento no son casualidad. «Vamos a pedirle a la administración que ayude en la busqueda de una solución para el Valencia C.F. Al club Peter Lim y Jorge Mendes lo tienen secuestrado y acabarán con él. Eso las administraciones no pueden permitirlo y deben intervenir, dentro de sus posibilidades, y por qué no, promoviendo un proyecto de recuperación del club por parte de los valencianistas». La última parada de la manifestación antes de acabar en el Paterre será la sede central de CaixaBank para, como dice José Pérez, pedir ayuda. «CaixaBank, cuando era Bankia, ayudó y facilitó la llegada de Lim, no es cuestión de mirar al pasado y culpabilizarlos de nada, pero si de pedirles esa misma ayuda y colaboración para su salida y por qué no, poder articular un proyecto de recuperación del club por parte de todos los valencianistas. Es decir, que los valencianistas tendremos que arrimar el hombro, también económicamente». Baraja y Corona tienen deberes en todas las líneas