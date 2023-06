Simone Zaza sigue acordándose del Valencia CF y ha sufrido con la temporada del equipo blanquinegro y su lucha por la permanencia. Así lo ha reconocido durante una entrevista en Tribuna Deportiva: "He visto todos los partidos del Valencia y he sufrido bastante El Valencia no tiene que luchar por esto pero mejor que no llegara el desastre de bajar". El delantero sigue manteniendo el contácto con los que fueron sus compañeros de vestuario: "Hablaba con Jaume o Gayà y han sufrido mucho y no porque son mis amigos. Aman el Valencia".

El italiano también recordó cómo se fraguó su llegada: "Me llamó Prandelli para ir, le pedí dos días para pensármelo, le llamé al día siguiente para decirle que iba y había dimitido. Pero Vicente apostó mucho por mí y por eso llegué al Valencia". Y también habló de su salida: "Yo tenía que elegir porque el club me había dicho que no iba a jugar, pero yo tenía un buen contrato tres años más pero no quise ser un peso para el club porque tenía un buen contrato. No quería presionar, ganar dinero sin jugar… sufrí porque no quería irme de Valencia". Sobre su relación con Marcelono, Zaza señaló que era "espectacular" a pesar de los roces que hubo: "Es verdad que peleamos pero siempre a la cara y con respeto. Pasó que el míster quería un delantero diferente para jugar con Rodrigo y habló conmigo diciéndome que no iba a jugar". Al principio le dijo que quería quedarse pero le reconoce su sinceridad. Su situación en el mercado: un año sin equipo El atacante ha vivido un año complejo fuera de los terrenos de juego siendo agente libre desde el verano pasado y explicó su situación: "Cuando acabé contrato con el Torino, tuve ofertas del Calcio, Arabia, China… pero preferí quedarme con mi familia porque iba a ser padre. Es raro porque soy joven pero pensaba que era lo mejor para mi familia. Vivo feliz y si llega alguna oferta que me gusta de corazón iré". ¿Volver a firmar con un nuevo club? No se cierra puertas: "Estoy acostumbrado a entrenar y tener una vida de futbolista porque juego desde los doce años. Echo de menos el vestuario, los entrenes, los partidos pero si vuelvo es por pasión. Si algo me apetece mucho". El peligro que esconde el calendario de liga para el Valencia CF