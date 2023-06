El Valencia CF trabaja para confeccionar la plantilla de cara a la temporada 2023/24. Limitado por las dificultades económicas que desde hace muchos años azotan la cuentas, la entidad peina un sector del mercdo muy concreto y, en esas aguas, está cerca de pescar a su primer fichaje del verano: Sergi Canós, atacante del Brentford que esta temporada ha jugado cedido en el Olympiacos griego, puede convertirse en los próximos días en la primera cara nueva de la plantilla.

A esta hora el Valencia CF está negocianco con el Brentford, club propietario del futbolista. Sergi termina contrato en el verano de 2024 y el conjunto del oeste de Londres le ha abierto la puerta de salida. Dichos factores facilitan que un club como el de Mestalla esté en posición de abordar económicamente la incorporación.

A sus 26 años, el castellonense, canterano del Barça, ha transcurrido la mayor parte de su carrera en Inglaterra, sobre todo en Brentford. En la Championship, segunda división inglesa, ha firmado sus temporadas más destacadas, como la 18/19 con siete goles y siete asistencias y, sobre todo, la 20/21, con nueve goles y nueve asistencias. También ha tenido su oportunidad en Premier League y, aunque el rendimiento no ha sido el mismo, también dejó pistas del jugador que es y todavía puede llegar a ser.

Con Sergi Canós el Valencia incorporará a su plantilla a un perfil de futbolista absolutamente prioritario. Rubén Baraja no va precisamente sobrado de extremos y el castellonense es un jugador capaz de desenvolverse en ambos costados, incluso en el centro si juega con otro punta a su lado. Sacrificado en la presión y en defensa, trabajador en el día a día y en el campo y con buen pie para poner centros desde ambos lados con su pierna derecha.

En caso de confirmarse, será la segunda decisión del club este verano en clave fichajes. Hace ya varias semanas confirmó la compra de Cenk Ozkacar por cinco millones de euros, que técnicamente no se puede contar como una nueva alta puesto que ya perteneció a la plantilla del Valencia la temporada pasada a modo de préstamo.

Declarado valencianista

La negociación con su club es el único trámite por cerrar. El acuerdo con el jugador es ya total, y es que su valencianismo lo ha puesto fácil. Sergi es un valencianista confeso desde pequeño. Él mismo ha comentado en alguna ocasión su deseo de jugar en Mestalla: «Yo siempre lo he dicho, a mí me encantaría jugar en el Valencia, no obstante la situación en la que están es muy complicada.Tendrían que cambiar muchas cosas para que yo pudiese ir. A ver, yo… No quiero decirlo así pero es que es así: yo me muero por jugar en el Valencia, es la verdad. Por una vez en mi vida quiero ser transparente porque yo en Navidad hubiese hecho muchos esfuerzos por jugar en el Valencia. Lo que pasa es que hay muchas cosas que no dependen de mí», llegó a asegurar el atacante en unas declaraciones a ‘Relevo’. También son públicas algunas fotos del castellonense de pequeño con la camiseta y bufandas del conjunto de la capital del Turia.

Al área deportiva del Valencia, con Miguel Ángel Corona a la cabeza y ahora con Carmelo del Pozo a su lado, todavía le falta poner el punto y final a una negociación que todavía no está cerrada, pero sí parece que va por buen camino. Sergi Canós está cerca de convertirse en la primera cara nueva en el vestuario y llegaría a principio del verano, con toda la pretemporada para trabajar junto con sus nuevos compañeros y disponible para participar en los amistosos de preparación que el club está confirmando en los últimos días. El primero de ellos, de momento, el que enfrentará al equipo de Baraja al Nottingham Forest el 18 de julio en Paterna.