Al Valencia CF se le ha abierto un frente que hace no demasiados días tenía cerrado y con doble candado. Concretamente en la delantera, demarcación que tiene muchas papeletas de sufrir un baile de nombres. Y el que está sonando en estas últimas horas en las oficinas del club es el de Toni Martínez, actual delantero del Oporto.

Que el atacante murciano es un deseo de la entidad de Mestalla no es novedad. Sin embargo, más que una opción es (o era) un sueño, puesto que no es un futbolista que entrara en los actuales parámetros económicos del club. En Portugal está muy bien valorado y en condiciones normales el Porto no se plantea darle salida. De hecho este mismo año firmó su renovación hasta 2027 con el club luso, donde se encuetra muy feliz.

El giro brusco en este 'culebrón' se ha generado como consecuencia de 'overbooking' en la delantera con el que se puede encontrar el Oporto este mismo verano. Actualmente en plantilla cuenta con muchos nombres, y pueden ser más todavía si se termina concretando la llegada de Fran Navarro, operación que ahora mismo está en 'stand by' a pesar de que es un objetivo desde hace tiempo. El equipo de do Dragao tiene un plan para solucionar el problema, pero si no logra llevarlo a cabo se abrirá la opción de que Toni haga las maletas.

Y en ese escenario es donde el Valencia quiere 'pescar'. La dirección deportiva de Mestalla ha leído el rompecabezas del Porto y no lo va a perder de vista hasta que surja una oportunidad que, en condiciones normales, no tendría. Mientras tanto, el Porto trabaja sin descanso para encontrarle una salida a Taremi, con el que pretenden hacer caja. Sin embargo, el iraní termina contrato en 2024 y esa situación impide de momento que sus pretendientes alcancen las exigencias económicas del Oporto. Además, el jugador quiere jugar Champions y por eso ha rechazado ofertas de Arabia y del Everton.

Operación difícil y lenta

A pesar de la dificultades, que las hay, la novedad es que el Valencia CF tiene opciones de incorporar a Toni Martínez este mismo verano. Aunque para ello también tiene que resolver su 'puzle' particular, que no es otro que el de acelerar en la operación salida, también en la delantera. A día de hoy ni Cavani ni Hugo Duro ni Marcos André tienen la continuidad asegurada en Mestalla. De hecho el uruguayo y el brasileño tienen varias papeletas de marcharse.

Te puede interesar: 1 Baraja necesita reencontrar el gol

Lo que también es evidente es que, salgan uno, dos o los tres, Toni Martínez no puede ser la única alternativa porque el Valencia necesitaría un recambio inmediato y la operación del murciano, en caso de producirse, se haría en la parte final del mercado y solo si el Porto se da por vencido en su intento de aligerar su ataque de nombres.

En cuanto al tipo de operación, todo dependería de la decisión del Porto y del dinero en caja del que disponga el Valencia. Tanto una cesión como una cesión con opción de compra son posibles. Otro punto a tener muy en cuenta es que a Baraja le gusta mucho Toni, por lo que sería un jugador con el consenso dentro del club.