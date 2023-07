El Valencia CF ha hecho oficial la renovación de Pablo Gozálbez. El centrocampista del Mestalla ha alcanzado un acuerdo con el club para prolongar su contrato dos temporadas hasta el próximo 30 de junio de 2025. El '10' del filial, que cumple 15 temporadas en el Valencia a sus 22 años, comenzará la pretemporada el viernes a las órdenes de Rubén Baraja. El jugador ha hablado para el club:

Renovación

“Cuando me dijeron que me quedaba me hizo una ilusión tremenda. Siempre que jugaba el Valencia CF iba a ver los partidos a Mestalla y poder estar en la Academia VCF era un orgullo para mí”.

Crecimiento

“Estoy muy agradecido a toda la gente que he tenido a mi alrededor desde el primer día que entré hasta el día de hoy. Todo el mundo te ayuda a crecer como persona y están siempre a tu lado. La persona que soy también es gracias a ellos”

Debut

“Mi primer partido en el Puchades fue siendo juvenil y debutando con el VCF Mestalla. Fue muy bonito el ver que había llegado ahí en un gran campo y con una afición que siempre te apoya”.

Mestalla

“Estas dos últimas temporadas han sido muy bonitas. La unión y el buen hacer del equipo se ha visto ejemplificado en el ascenso de la 21.22 y en la buena temporada en la 22.23. Hemos disfrutado mucho”.

Primer equipo

"Es un objetivo y lo que todos los que estamos aquí queremos. Sería mi sueño estar en el primer equipo y se está viendo que se están haciendo bien las cosas en la Academia VCF, que los jóvenes jugadores estamos teniendo oportunidades y ahora toca esperarlas y hacerlo lo mejor posible cuando lleguen”.

Consejo

"A los pequeños le diría que trabajen mucho. Les queda mucho camino por delante y que no pierdan esa ilusión del primer día. Pese a los obstáculos en el camino, hay que seguir trabajando porque la recompensa acaba llegando”.