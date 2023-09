El valencianismo espera paciente a las respuestas de la entidad. Las de Peter Lim, propietario, hace tiempo que no las espera, pero sí las del ‘local management’. No con optimismo ni mucho menos, tampoco con la sensación de que muchas de las excusas vayan a ser creíbles, pero sí como mínimo para tratar de conocer la versión del Valencia CF. Esa que ha llevado a la secretaría técnica a cerrar el mercado sin un central, un pivote, un extremo y un 9 muy titulares. Refuerzos los ha habido, alguno de ellos con impacto desde el minuto cero como es el caso de Pepelu, pero es más que evidente que al equipo le falta calidad. Mucha. Demasiada.

En la previa contra el Alavés, Solís apareció para apuntar a la mala situación económica como único punto que les ha impedido conseguir más refuerzos. Después del encuentro, eso sí, Baraja era algo más claro sobre su poco conformismo con la plantilla que se había quedado. En definitiva, el técnico necesitaba más armas -muchas más- y ‘Corona and company’ han sido incapaces de hacer un mejor trabajo en ese sentido.

La situación es más grave viendo que hay directores deportivos y presidentes tanto de Primera como de Segunda que ya han dado un paso al frente para explicar qué les ha limitado o por qué han actuado de una manera concreta en el mercado. Eso son los casos, sin ir más lejos, de uno de los rivales este curso del Valencia CF: Osasuna. Braulio compareció ayer y analizó la situación. Los motivos que llevaron a invertir en Raúl García de Haro, los problemas para cerrar la operación de Abde o la felicidad por haber mantenido a David García.

En Segunda, Garagarza, del Espanyol, también se puso delante del micro para analizar todos los problemas que han tenido. Después del descenso, él no estaba entonces en la entidad, y ahora con un mercado muy complicado. En definitiva, muchos dan la cara y ofrecen explicaciones, pero Layhoon, Corona, Solís y compañía no lo hacen ante los periodistas. Sí lo hizo este último con DAZN, pero no delante de los medios que siguen habitualmente la actualidad del club.

El problema, en cualquier caso, será que una vez se pongan delante del micro y expliquen los motivos que han provocado que el Valencia CF tenga una de las peores plantillas de su historia, es que pocas personas creerán todos sus argumentos. Y eso, más allá de lo que sucede luego en el césped, es algo que se lleva arrastrando durante muchos años.