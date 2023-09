El Valencia afrontó las primeras cuatro jornadas consciente de que Sevilla y Osasuna eran los rivales, a priori, más complicados y con la buena noticia de medirse a dos recién ascendidos y, como reconoció Layhoon, dos rivales por la permanencia. Ese al menos es el objetivo que ha dejado claro la presidenta de la entidad, algo que otros años no ha sucedido. A pesar de eso, el Valencia ha conseguido 6 de los primeros 12 puntos y, visto lo visto, es un bagaje positivo. No tanto por sensaciones en los últimos dos choques, como sí por el número. Como siempre, en cualquier caso, cada jornada van surgiendo ‘problemas’ y el siguiente es uno que ya se conoció cuando se sorteó el calendario y es la cuesta de final de septiembre y octubre. Los próximos cinco enfrentamientos no son solo complicados por lo anímico, ya que cada partido que se tarde en volver a ganar sumará presión y dudas, sino por lo difícil que va a ser competir en semanas de tres partidos con una plantilla que ya de por sí es corta para uno cada fin de semana.

El primero de los choques a la vuelta es contra el Atlético de Madrid en Mestalla. En casa, delante del público valencianista, el cuadro de Baraja intentará ganar de nuevo tras dos partidos sin hacerlo. Hace un año curiosamente, el equipo de Simeone ya fue uno de esos rivales en las primeras jornadas y el equipo de Gattuso, por aquel entonces, fue perjudicado gravemente por un arbitraje que anuló un gol legal de Yunus Musah. Ahora, el equipo rojiblanco es uno de los más fuertes de LaLiga. Lleva 7 puntos pero ha disputado un partido menos y es el equipo más goleador de la competición incluso con un partido menos. En cualquier caso, el conjunto de Mestalla necesita hacerse fuerte atrás porque no es fácil medirse a los de Simeone desde enero, cuando ya eliminados de la Champions comenzaron a mejorar considerablemente. El siguiente duelo es contra el Almería de Vicente Moreno. Un equipo irregular en este arranque de curso, actualmente penúltimo en la clasificación con apenas un punto y con falta de gol. Pero el año pasado, jugándose la salvación, el conjunto de por aquel entonces Rubi ya se aprovechó de las dudas del conjunto valencianista y encontró el camino a la victoria. Ese duelo en el Power Horse Stadium es el primero de los tres que tendrá en la última semana de septiembre el Valencia de Baraja. Tras el choque contra los rojiblancos será el turno para medirse a la Real Sociedad, que ha empezado con 6 puntos pero cuyas tres primeras jornadas habían ofrecido alguna duda que otra. Eso sí, con un gran Kubo, el equipo de Alguacil buscará la revancha contra un Valencia al que no fue capaz de ganar la temporada pasada. Inmediatamente después de ese cara a cara contra el cuadro donostiarra tocará enfrentarse al conjunto de Pellegrini. El Betis será el penúltimo rival antes del próximo parón y curiosamente trae buenos recuerdos de la temporada pasada ya que fue la última victoria de Gattuso, antes del parón por el Mundial, y con la sensación de ser más equipo del que pareció después. Para terminar, en la semana del 8 de octubre, el Mallorca, a domicilio, será el rival de Baraja y los suyos.