Las palabras de Layhoon siguen sonando de fondo en el valencianismo. Más allá de las medias verdades y de explicaciones poco creíbles, la presidenta volvió a demostrar ser incapaz de ponerse delante de los medios de comunicación para contestar a las preguntas de los periodistas. Por un lado, la afición se ahorra escuchar cosas poco convincentes pero por otro evidencia poca clase. Ninguna nueva noticia en Meriton. A raíz de esas palabras, son muchas las asociaciones que se han pronunciado al respecto como Libertad VCF, la Agrupación de Penyes y la Asociación de Pequeños Accionistas.

Este último fue el primero en pronunciarse apuntando a la vergüenza que es escuchar que el actual objetivo de la entidad es la permanencia. «Sra. Layhoon Chan, es la máxima representante del VCF. Con todo el respeto que se le tiene que tener, primero como persona y segundo por el cargo que ocupa en nuestro club y representante de un equipo que tiene millones de seguidores, le pedimos que rectifique las palabras realizadas sobre la permanencia en Primera División. Esta rectificación ha de realizarse por el bien de la plantilla, por los trabajadores del club y por lo más importante, toda la afición del VCF que somos millones. Nunca puede ser objetivo del VCF luchar por la permanencia, sino por los grandes y mayores objetivos», señaló un comunicado en el que también se apuntó a Corona. «Presentar su dimisión si no está de acuerdo la manera de fichar y la actual plantilla que se ha creado sin contar con sus directrices como Director Deportivo, y si es con su propio consentimiento que lo explique de forma clara y sin contradicciones, pese a que demuestre su falta de profesionalidad y de estar preparado para el cargo. Ya lo debió haber hecho la temporada anterior en la cual no se perdió la categoría gracias a los equipos que sí la perdieron», aseguraba el comunicado.

Por su parte, la Agrupación de Peñas también aprovechó para lanzar un comunicado en el que explicaba lo lamentable que fue la rueda de prensa de la presidenta Layhoon Chan. «Las explicaciones dadas son ridículas, aunque bastante habituales desde que ustedes, Meriton Holdings, están al frente del VCF. Si tan mal está la situación económica del club no es por otro motivo que, por su desastrosa gestión, que hace que nuestro equipo esté cada temporada más abajo en la clasificación y con un valor de plantilla menor», explicó la Agrupación en la tarde de este viernes.

Autocrítica nula en el Valencia CF

El problema del Valencia CF sigue siendo el mismo de siempre. En el club la autocrítica es nula y todo se asume como culpa del Covid, del control financiero de Tebas y la no reanudación de las obras del Nuevo Mestalla de los políticos. Entre unas cosas y otras, Layhoon, Peter y compañía hacen todo perfecto pero el club pierde nivel año tras año no se sabe bien por qué. Mientras tanto, el problema lo sufre el aficionado que va a Mestalla, cuyos abonos no han bajado en los últimos años a pesar de haber pasado de competir por otras cosas y tener jugadores de más nivel.

En cualquier caso, el próximo enfrentamiento del Valencia CF, en Mestalla, contra el Atlético de Madrid, apunta a tener nuevas protestas contra la propiedad antes, durante y después de un duelo contra un equipo ante el que hace no tanto te mirabas al espejo y estabas igualado. Hoy está a años luz.