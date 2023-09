El partido contra Georgia de la selección española dejó muchas cosas positivas. El triplete de Morata, las buenas sensaciones en el centro del campo, la ambición por seguir marcando a pesar de lo abultado del marcador, el debut y récord de Lamine Yamal y otra, en este caso, en clave valencianista: la titularidad y la sonrisa de José Luis Gayà.

El jugador fue al Mundial en 2022 ilusionado y con opciones de ser titular, pero Luis Enrique y su cuerpo técnico no le esperaron y le obligaron a hacerse las maletas de vuelta a València. En la primera convocatoria de Luis de la Fuente sí que estuvo presente y allí fue suplente contra Noruega y titular en la derrota ante Escocia. Era la primera vez que España perdía con Gayà sobre el campo desde que debutara en partido oficial hace cinco años. A pesar de eso, el seleccionador lo dejó fuera de la Nations League que conquistó la Roja para llamarle en esta última convocatoria y darle la titularidad en el duelo complicado de los dos de este parón ante Georgia.

Eso demuestra que tiene hueco en esta selección nacional. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente dio una auténtica exhibición contra Georgia y hay que leer los motivos de la titularidad del lateral del Valencia. El futbolista de Pedreguer es más especialista defensivo que su rival Balde, quien además no ha empezado a su mejor nivel el curso.

Al contrario que la última vez que Gayà había estado convocado, el Valencia CF además puede ‘celebrar’ que haya sido titular en el primer partido. Eso, salvo sorpresa, deja claro que será suplente en el segundo y el turno será para Balde. El de Pedreguer estará en ese sentido descansado para el complicado partido que tiene el Valencia CF de Baraja a la vuelta del parón de selecciones, porque el próximo rival es el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. El lateral estará en ese sentido en buen estado físico en un partido también clave para el futuro más inmediato del conjunto de Mestalla, que después de ganar los dos primeros partidos de LaLiga EASports, ha perdido los dos siguientes.

Cuatro partidos

Este arranque de curso ha sido muy distinto para Gayà. La 2022/23 empezó con una injusta sanción que le obligó a perderse las cuatro primeras jornadas tras las siguientes declaraciones: «le tienen que avisar del penalti clarísimo, como nos está pasando este año, que el árbitro lo ha visto y bueno (…) no ha querido pitarlo, pero bueno lucharemos ante todo», aseguró. Además, el jugador de Pedreguer finalizó con la siguiente explicación. «Porque si le dices algo como he dicho yo al final del partido te saca la amarilla sin haberle dicho nada, como te he dicho es lo que hay y aquí hacen lo que quieren», afirmó.

Este año ha sido titular en los cuatro partidos, ha sido de los más constantes en el nivel mostrado y lo cierto es que, más allá de lo colectivo, poco más se le puede pedir a un jugador que sigue dejándose la piel por el Valencia CF.