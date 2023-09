El objetivo del equipo y su situación 'vital' fue el tema estrella de la rueda de prensa de Rubén Baraja. El Valencia CF es claramente un club venido a menos en sus ambiciones debido a la negligente gestión que lleva perpetrando Meriton Holdings en la última década, algo que le ha llevado a reconocer abiertamente la permanencia como su principal cometido cuando inicia la campaña.

El entrenador del Valencia, conocedor de su historia, quiere pensar en que la situación de la entidad no siempre será la actual y que haciendo las cosas bien se crecerá. Al mismo tiempo el club no invierte en el mercado y cada temporada abarata su coste de plantilla, no llegando siquiera a gastar el margen que le da LaLiga en el Fair Play Financiero.

En este punto tiene lugar la gran pregunta: ¿Cómo se crece sin inversión? Baraja respondió en sala de prensa con la ruta que cree que el equipo debe tomar. "Una vez sabes tu objetivo marcas tus expetativas y tienes que trabajar con lo que tiene. Estoy contento con su actitud y yo sacar lo mejor de ellos como equipo y de manera individual. Esto es lo que nos va a dar la posibilidad de crecer", señaló, al tiempo que defendió a sus jugadores a pesar de saber que la plantilla es corat e inxperta: "Son los jugadores que tenemos, tenemos que confianzar. Si quieres que ellos crezcan tienes que apoyarlos, quererlos, cuidarlos, mimarlos y sacar su máximo rendimiento. Aunque sea una obviedad, necesitamos que los jóvenes compitan como uno de 28. Hay que insistir, dar cariño, exigencia día a día, mucho vídeo...", explicaba.

Mensaje a la afición

Dada esa respuesta, se le pidió a Baraja que le explicase esto a una afición acostumbrada a vivir grandes noches y soñar con cotas mucho mayores: "Lo más importante es ser sincero. Si vienes aquí y le dices a la gente que nuestra realidad es esta, necesitamos que el equipo tenga el apoyo de la afición. Nuestra historia es muy grande , el Valencia ha tenido títulos, ha estado en Europa... esta es nuestra historia. No podemos renunciar a ella, pero tenemos que entender que estamos en un momento diferente. Este club ha demostrado que en momentos difíciles ha sacado lo mejor desde la afición. Nuestra realidad es la que tenemos ahora mismo. La forma de ser proactivo en esta situación es empujar y ayudar al equipo, si le dices la verdad a la gente, estoy convencido que ya es algo diferente. No podemos engañar a nuestros aficionados... si decimos que vamos a jugar la Champions llega la frustración, cada partido sería imposible de contener. Si eres sinceros, la afición va aestar, ya lo han demostrado. Este equipo estuvo en Segunda y se volvió a rehacer... esta es mi ilusión, que los aficionados a pesar de la fracturar y de la situación, que vayan a Mestalla y que se ilusionen. Eso es lo que tengo que tratar de conseguir", decía, volviendo a demandar el soporte del valencianismo.