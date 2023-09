"¿Qué es lo que va a pasar con este tema? ¿A quién tenemos que hacer caso? ¿A la señora Catalá, que ayer mismo abría esta posibilidad, o al señor Olano, que hace exactamente 48 horas decía que iba a poner sobre la mesa el convenio que yo misma preparé con el Valencia CF?". Éstas son las preguntas que plantea Sandra Gómez, exvicealcaldesa y portavoz socialista en el Ayuntamiento, tras los úlitmos movimientos.

La concejala mostró preocupación sobre la situación del Nuevo Mestalla: "Lo que se está dando son muchos bandazos. Hay incertidumbre, hay inseguridad, hay improvisación porque no se tiene claro qué se va a hacer. Y también hay que decirlo claro: hay mucha mentira, lo digo abiertamente". De hecho, cuestiona la gestión del nuevo gobierno municipal: "En primer lugar se dijo que no se iban a ver con el Valencia. Luego a finales de verano la señora Catalá dijo que se estaban viendo en secreto, lo dijo así porque dijo que se estaban viendo fuera de agenda pública y sin hacerlo público, ergo se estaban viendo en secreto, a espaldas de la ciudadanía y de la sociedad que queremos saber, yo misma lo denuncié. A raíz de ahí ya empieza a decir que 'nos han visto con Meriton', hasta dónde yo sé los que trabajan en el Valencia CF trabajan en representación de Meriton y Peter Lim. Hasta que hoy se ha publicado que se han visto con Germán Cabrera, que no sólo representa a Meriton, sino que está a nómina y ha sido uno de los principales instigadores de Peter Lim en los consejos de administración, es una persona muy vinculada a Peter Lim".

Por ello, Gómez, exige conocer con más claridad cuál es la hoja de ruta del PP: "No nos tomen el pelo, en este tema no nos mientan más. Ni reuniones secretas ni mentiras, queremos saber la verdad y qué plan tiene la señora Catalá para el Mestalla y el Nuevo Mestalla. Pero lo queremos saber sin que nos líen, sin que nos cuenten mentiras y sin que nos cuenten nada. Y en eso vamos a estar como Partido Socialista".

La portavoz también recuerda su etapa como responsable del asunto y pide que no se acaten las imposiciones de Meriton: "Nosotros queremos que se resuelva este tema, faltaría más, yo he dedicado buena parte de mi trabajo como concelaja de Urbanismo a que se resuelva. Pero siempre manteniendo las condiciones del Ayuntamiento, no con el convenio que nos quería imponer Meriton. Si se mantiene lo que nosotros hemos dicho, bienvenida sea esa solución. Si se claudica y se aceptan las condiciones que nos querían imponer, obviamente no lo podemos aceptar".

Por último, insistió en que es necesario conocer más datos: "Yo estoy a la espera de que me lo expliquen, no puedo decir nada más. Estoy a la espera de que el señor Olano me diga si, tal y como él mismo ha dicho, van a utilizar nuestro convenio, o finalmente están esperando otra posibilidad". Ahí está la incógnita que resalta. "Porque aquí en el Gobierno tenemos que escuchar a un concejal cuya única faena es esto más la Marina o a la señora Catalá. ¿A qué parte del Gobierno tenemos que escuchar sobre el Valencia? Porque hay una contradicción absoluta. Y desde mi punto de vista, lo que hay es improvisación, falta de modelo, falta de dirección... y están generando mucha inseguridad", sentenció.