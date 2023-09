El Valencia cayó en Mestalla ante una Real Sociedad muy pragmática, que aprovechó a la perfección sus oportunidades, anotando casi en la única ocasión de la que dispuso. Ambos equipos, y en especial el Valencia que jugó toda la segunda mitad con uno menos, terminaron exhaustos. Es por ello que Javi Guerra terminó "satisfecho por el esfuerzo" del equipo en el partido.

"Ha estado muy igualado, pero ha habido decisiones que han condicionado el partido. Me quedo con la afición que nos ha empujado hasta el final", comentó el de Gilet para los micrófonos de Movistar tras el partido.

"Creo que hemos hecho un buen partido, hemos tirado más que el rival aun con uno menos. Pero se te queda cara de tonto. Creo que podríamos habernos llevado el partido", continuó el centrocampista, mordiéndose la lengua.

Sobre la jugada polémica del partido, la expulsión por doble amonestación de Amallah, comentó que "han sido muy seguidas las dos amarillas y todavía en la primera parte. Es obvio que con un jugador menos se nota, pero no queda otra que seguir", continuó.

"El esfuerzo ha sido máximo, nos lo hemos dejado todo pero no ha podido ser", añadió el '8' valencianista. La joven perla del Valencia tuvo la ocasión de empatar el encuentro en un remate a puerta vacía tras un error en la entrega de Remiro, pero no consiguió ver puerta con su bolea. "He visto el pase hacia el lateral y lo he interceptado pero con tanta prisa al final la he tirado fuera", finalizó.