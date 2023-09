La primera jornada intersemanal de la temporada está dejando secuelas en el equipo y, por encima de todo, está dejando en evidencia la planificación deportiva del Valencia. Esta «plantilla corta», como reconoció el propio Rubén Baraja, no está preparada para jugar tres partidos en siete días. Es una evidencia. Contra la Real Sociedad empezó a quedar demostrado. Imanol Alguacil pudo permitirse el lujo de refrescar su equipo con hasta siete cambios respecto al último partido. Al Pipo apenas le dio para dar entrada desde el banquillo a dos jugadores (Cenk Özkacar y Selim Amallah) que no mejoraron a Cristhian Mosquera y André Almeida. La falta de profundidad de la plantilla está obligando a un sobreesfuerzo de los jugadores y eso está provocando lesiones, riesgos de lesión, calambres y síntomas preocupantes de cansancio físico. El equipo llegará al partido del domingo contra el Betis en el Villamarín muy justo de fuerzas. Está al límite y eso en el mes de septiembre es sinónimo de problemas a corto, medio y largo plazo si el mercado de invierno no lo remedia.

Gayà y Thierry, lesionados Los dos laterales titulares de Baraja forzaron para jugar el miércoles contra la Real Sociedad. José Luis Gayà y Thierry Rendall arrastraban molestias físicas durante toda la semana y aceptaron jugar contra los donostiarras con un elevado riesgo de lesión. Al final no se salvó ninguno. El portugués abandonó el terreno de juego en el descanso (45’) y el capitán poco antes de la hora de partido (56’). Los dos se someten hoy a pruebas médicas para conocer el alcance exacto de las lesiones. Gayà venía de nueve titularidades consecutivas con el Valencia y la selección y regresó de la Roja con una sobrecarga muscular. Por probabilidad, tarde o temprano tenía que caer lesionado. Los plazos de la lesión de José Luis Gayà Foulquier, mucho riesgo El Pipo tiene un problema en los dos laterales. El cuerpo técnico asume, a falta del resultado de las pruebas, que Thierry no estará disponible para el Benito Villamarín. Como pasa en el lateral izquierdo no hay sustituto natural. El lesionado Dimitri Foulquier volvió este jueves al grupo. Sin embargo, solo completó la primera parte del entrenamiento. El francés se encuentra en la última fase de su proceso de recuperación y no estará al 100%. Su presencia en Sevilla es demasiado arriesgada. Cristhian Mosquera, como en los minutos finales contra el Atlético y la Real, puede ser la solución. Siete bajas con Amallah Las bajas por lesión de Gayà, Thierry y Foulquier, si el francés finalmente no se recupera, se unirán a las ya confirmadas de Jesús Vázquez, Sergi Canós, Alberto Marí y Selim Amallah. Este último por sanción. El centrocampista marroquí cumplirá su partido de castigo el domingo en el Benito Villamarín como consecuencia de la doble amarilla que vio contra la Real. Cuidado con Javi y Diego La falta de profundidad de la plantilla está obligando a los jóvenes a jugarlo todo. Especialmente peligroso es el caso de Javi Guerra por la trascendencia del canterano en el juego del equipo. El de Gilet acabó ‘tieso’ contra la Real después de tanto esfuerzo. El problema es que el Pipo no puede permitirse el lujo de rotarlo. Javi, como el resto de canteranos, sigue un plan físico especial para adaptarse al ritmo competitivo de élite. No hay que olvidar que hasta hace pocos meses jugaban en Segunda RFEF. Lo mismo pasa con Diego López. El asturiano es fijo para el Pipo ante la falta de recursos en los extremos. Baraja trata de gestionar sus esfuerzos, pero no es nada fácil. Fran redobló esfuerzos Fran Pérez jugó mermado contra la Real. El canterano, titular en 6 de las primeras 7 jornadas, arrastraba las secuelas de la gastroenteritis que le impidió entrenar con normalidad los días previos al partido. Los problemas estomacales que sufrió durante la semana mermaron sus fuerzas. Aún así aguantó hasta el 55 cuando el Pipo lo sustituyó por André. Pepelu y Duro no descansan Hugo Duro acabó con calambres. Pepelu tampoco podía ocultar su fatiga en los minutos finales exigido por la superioridad numérica de la Real Sociedad. No es casualidad. El mediocentro y el delantero son los únicos jugadores de campo que han sido titulares en las siete jornadas de la liga. Ninguno ha tenido un recambio natural hasta ahora. Pepelu ha jugado los 630 minutos. Hugo le sigue en el ‘ranking’ de minutos de la plantilla con 605 ‘. El arbitraje vuelve a enfadar al Valencia CF