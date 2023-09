Nueva jugada para el análisis en Mestalla. Con 0-1 en el marcador y con el Valencia CF volcado en busca del empate ante la Real Sociedad llegó la jugada polémica del partido. Balón al área, minuto 90 y control de Diakhaby. El central se gira y remata. Mano de Oyarzabal. La mano existió, pero para Hernández Hernández in situ y luego tras consultar por el pinganillo con el VAR fue claro: no había penalti. La cuestión aquí es la interpretación de la jugada: ¿posición natural tras rebote o mano que afecta directamente a la jugada?

Los jugadores del Valencia CF la protestaron, sobre todo el propio Diakbaby. El colegiado hacía gestos de 'no' con sus brazos y el VAR no lo llamó para revisar la acción. Finalmente y tras tocarse el pinganillo, Hernández Hernández insistió en que no había nada y reanudó el partido. ¿Para tí es penalti?