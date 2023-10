Mucho se habló durante años de la mala relación entre Santiago Cañizares y Miroslav Djukic, reconocida por ambos en varias ocasiones. El que fuera el mejor guardameta de la historia del Valencia CF y su relación con uno de los mejores centrales que vistieron la elástica valencianista nunca afectó al rendimiento del equipo que alcanzó dos finales de Champions en su etapa más dorada.

Eso sí, sus diferencias saltaron a relucir en un partido en el que, tras recibir un gol, Cañizares hizo gestos señalando a Djukic, llegando a tener algunas palabras. Días después, el defensa le recriminaba en público esos gestos asegurando que le habían molestado mucho y que no le parecía bien que escenificara delante de todo el mundo esa bronca.

"Tuve una bronca con Djukic en la que yo estuve mal en el campo y él, en la rueda de prensa. Los dos lo reconocimos. Esa relación no se cosió fuera del campo; pero dentro del campo los dos teníamos clara una cosa: llevábamos un escudo en el pecho que nos pagaba y nos daba de comer. En el campo nos felicitábamos y también nos corregíamos si era necesario. Acababa el partido y él a su casa y yo a la mía. Djukic es con el que peor me he llevado", reconoció este martes en RadioMarca quien fuera cuatro veces portero menos goleado de LaLiga.