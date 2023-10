La alcaldesa de València, María José Catalá, reiteró que el consistorio trabaja con el Valencia CF sobre el convenio del Nou Mestalla que presentó la anterior corporación, con Joan Ribó (Compromís) como alcalde y Sandra Gómez (PSOE) como vicealcaldesa y concejala de urbanismo sin ninguna flexibilización y achacó las criticas de ambos partidos al concejal José Marí Olano, que es a quien ha encargado la negociación con el Valencia, a cierta envida por su carrera y formación

"No se está redactando ningún convenio ni flexibilizando ninguna medida. Se está trabajado sobre el convenio que dejaron Sandra Gómez y Joan Ribó, así que ya me dirán qué tipo de ventaja o beneficio le está dando Pepe Marí Olano a Peter Lim. Ninguno. Entiendo que a los miembros del anterior equipo de gobierno les moleste un poco el carrerón y la formación de Pepe Marí Olano. Lo comprendo", señaló en declaraciones a los medios.

Ambos partidos han pedido que no sea Olano quien negocie con el Valencia dado que el concejal, que no tiene dedicación exclusiva, trabaja también para la consultora KPMG, que tiene entre su cartera de clientes a Lim y a su empresa Meriton Holdings tal y como desveló SUPER hace unos días. El Partido Popular aseguró la semana pasada que el regidor no ha participado en ninguno de sus asuntos.

"No se está negociando ningún nuevo convenio, se está trabajando sobre el convenio que dejó redactado y escrito el partido socialista así que no tiene de qué quejarse. Estamos haciendo bueno su trabajo, no entiendo a la señora Gomez", reiteró Catalá.