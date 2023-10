Miguel Zorío que pudo ver en su momento, la presentación de power point que Anil Murthy y su equipo ofrecieron a Ximo Puig y a Joan Ribó, se vé en la obligación de volver a avisar a los políticos valencianos, a los técnicos del Ayuntamiento y a los valencianistas, de las nuevas patrañas de Peter Lim y de su arquitecto marioneta, Mark Fenwick.

“En el reciente pasado, hemos visto con sonrojo como el club de la empresa china Meriton, filtró un proyecto con una cubierta sostenible (que no se iba a hacer de momento), financiado con unas torres (que no están hechas y que están dentro de convenio inexistente), con un tercer anillo que después dijeron que si que iban a aprovechar (en el power point presentado inicialmente se dejaba con lonas que cubrían la grada) y con un segundo anillo, cuyas gradas están ya construidas, que no se pueden derribar y que dicen llegaron a decir que sólo alojaría a 7.000 de los 22.000 asientos que allí caben. Primero pasaron de un estadio de 43000 a otro de 47.000 aficionados, desapareciendo la general de pie (que estaba prohibida) y aun así seguía siendo más pequeño que el viejo Mestalla, cuya capacidad se acerca a los 50.000. Después, Germán Cabrera le prometió a José María Olano, que llegarían a los 66.000. Y por cierto, volver a decirnos que las obras comenzarán en unos meses es volver a tratarnos como tontos” ha afirmado Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF.

El portavoz de Marea Valencianista recuerda a los políticos valencianos y a los técnicos municipales “que la ATE está caducada (por acuerdo del Consell) y cualquier nuevo proyecto, incluido reanudar las obras del nuevo Mestalla necesita nuevas licencias. No se podrán aprovechar las anteriores para un proyecto que no tenga nada que ver con el inicial, y menos para un estadio que no sabemos ni como comenzaremos, ni como financiaremos, ni como terminaremos ni cuando finalizaremos. Lo que tendría que hacer Lim es pagar ya por las parcelas los millones de euros que Aurelio Martínez y Amadeo Salvo prometieron públicamente”.

Además, Zorío exige al Ayuntamiento que publique inmediatamente toda la documentación del proyecto sobre el que puede dar licencia de reanudación de obras, y que exija a Lim que antes de tener una nueva reunión, presente por registro de entrada (y se publique en el portal de transparencia) el proyecto del nuevo estadio visado por un arquitecto y con el presupuesto completo, con las garantías económicas al 100%, firmado por una constructora solvente y con experiencia en este tipo de estadios. Y que previamente se vayan al juzgado a retirar sus demandas y depositen el dinero que realmente costará el polideportivo que le debe Lim a los vecinos de Valencia.

Por último, el ex Vicepresidente exige a Lim que demuestre que el Valencia CF lleva gastados 180 millones en el nuevo Mestalla, “ya que los números en este caso tampoco cuadran. Igual que no cuadran en el fichaje de Aderlan Santos, Rodrigo, Cilessen,…”