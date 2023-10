Nuevo comunicado de Miguel Zorío, presidente de Marea VCF y exvicepresidente del club de Mestalla. Esta vez, para recordar a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que es "Lim el que debe someterse al Ayuntamiento y no al revés".

Comunicado oficial

El Ayuntamiento firman una carta de intenciones junto a Layhoon, presunta defraudadora fiscal y colaboradora necesaria de los delitos fiscales de Cristiano Ronaldo.

La carta de intenciones de Layhoon incluye como fuente de financiación del estadio el pelotazo del terciario del convenio urbanístico que la Alcaldesa dijo que no le iba a conceder a Peter Lim.

Las cifras de asientos del estadio no coinciden: Layhoon habla de nuevo de 66.000 ampliables (para los que no tiene licencia ni proyecto) y Rocío Gil de 70.016 asientos. ¡Deben ser dos estadios diferentes¡

Miguel Zorío propone que los cuatro grupos políticos de las Cortes Valencianas y del Ayuntamiento de Valencia, firmen un documento conjunto que recoja las condiciones que debe cumplir Peter Lim para reanudar las obras del Nuevo Mestalla tal y como estaba diseñado originalmente.

El convenio urbanístico debe quedar fuera de esta negociación. No se puede negociar pelotazo urbanístico a cambio de Mundial. Peter Lim puede y debe terminar el estadio, tal y como se comprometió.

Peter Lim sigue sin presentar garantías de financiación para asumir los 200 millones de euros que costará el Nuevo Mestalla.

Miguel Zorío, exvicepresidente del Valencia CF y portavoz de Marea Valencianista, envió ayer por la tarde una carta a la Alcaldesa de Valencia (PP), con copia al resto de formaciones políticas con representación en el Ayuntamiento: Compromís, PSPV y VOX.

En la misiva, Zorío insta a la Alcaldesa a cumplir su promesa de plantear una postura unitaria de todos frente a Lim y de no negociar absolutamente nada con él ni con su entorno, hasta que no vuelvan a reanudarse las obras del nuevo Mestalla tal y como estaba concebido: un estadio de 70.000 asientos, con calificación de cinco estrellas, con financiación garantizada al 100% por el propio Peter Lim, depositando previamente los 10 millones de euros que costará el polideportivo vecinal y con un proyecto arquitectónico que vaya más allá de las cuatro diapositivas de power point presentadas por el arquitecto de cabecera de Layhoon Chan.

En la carta, también le recuerda a la Alcaldesa que la negociación y firma de un convenio urbanístico en el despacho de Germán Cabrera, abogado de Lim, por parte de cualquier concejal de la corporación municipal, no sólo incumpliría la palabra de la Alcaldesa de no ceder al chantaje del singapurense, sino que entraríamos en palabras jurídicas mucho más gruesas que nos llevarían a un presunto delito de prevaricación.

Posteriormente, al envío de la carta, se ha conocido que el club de Peter Lim y el Ayuntamiento de Valencia han enviado un escrito de intenciones a la RFEF en el que dicen confiar en comenzar las obras del nuevo Mestalla en el primer semestre de 2024.

“Esta carta de intenciones confirma, que a pesar de las promesas ofrecidas por el consistorio, las negociaciones desveladas por Javier Solís con el equipo de gobierno han seguido, hasta el punto de que Layhoon tiene las desfachatez de incluir como fuente de financiación del estadio parte de los beneficios del convenio urbanístico exigido por Peter Lim dentro de su política de chantaje a la ciudad. A pesar de ello, las dos partes no han sido ni capaces de detallar el mismo número de asientos para el que se supone que será el mismo estadio: Peter Lim habla de 66.000 en su estadio de power point y Rocío Gil, concejal del Ayuntamiento de Valencia, hablar de 70.016. También es importante recordar que las licencias de reanudación de las obras sólo sirven para el proyecto original. Para un proyecto nuevo, hay que iniciar el proceso desde el principio. Por no hablar de lo que supone para un político unir su firma a la de una persona como Layhoon que aún no ha sido capaz de explicar por qué no ha presentado en España ninguna declaración de IRPF como residente o como no residente desde 2014. Es todo una vergüenza y de nuevo una gran estafa de Peter Lim al valencianismo y a los valencianos” ha comentado Miguel Zorío.

Hay que recordar que el pasado mes de octubre, la Alcaldesa de Valencia, María José Catalá, emitió un contundente comunicado en nombre del Ayuntamiento de Valencia, en el que de forma tajante le decía a Peter Lim que no iban a asumir su intento de chantaje con su pretendido convenio urbanístico a la carta previo al comienzo de las obras del nuevo Mestalla. Sin embargo, el director corporativo del magnate singapurense se apresuró a filtrar, con risas incluidas, que todo estaba consensuado con el equipo de gobierno municipal para acallar las tremendas y unánimes críticas recibidas. Llegó a comentar que ahora meterán unos cuantos camiones, moverán tierras, harán el paripé y en unos meses, con una política de hechos consumados, con el ambiente más tranquilo, el Ayuntamiento le metería a Peter Lim en su bolsillo su anhelado pelotazo urbanístico.

Miguel Zorío también le recuerda a la Alcaldesa, que todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Valencia firmaron una moción en contra de otorgar contratos y convenios a empresas con filiales en paraísos fiscales y a empresarios que evaden impuestos. El caso de Peter Lim y Layhoon Chan es de libro: no presentan declaración de impuestos aquí, tienen una red de empresas que fue condenada por el caso de blanqueo de dinero de Cristiano Ronaldo, sus abogados han diseñado la red de compañías off shore a la que pertenece Meriton, estafaron a 20.000 socios de un club en Singapur, tienen de consultores y auditores a los mismos que asesoran a Javier Tebas y que después les adjudica los derechos de televisión en Asia, han convertido al club en un mercado de jugadores vaciando de patrimonio el balance de la sociedad y se han reído de la afición y de los políticos de esta ciudad.

Para finalizar Miguel Zorío declara: “ no puede ser, que después del daño que nos ha hecho, Peter Lim de nuevo gane esta batalla y tuerza el brazo a la legalidad y a la razón. El Ayuntamiento debe hacer prevalecer los intereses de los valencianos y de los valencianistas, frente a los torpes intereses electoralistas. Peter Lim puede y debe terminar el estadio prometido, y no cualquier otro. La licencia debe tener este objetivo. Y la ciudad debe estar unida frente a sus intentos de pegar un gran pelotazo urbanístico, chantajeando al consistorio con algo tan sencillo como insólito: usted quiere Mundial, yo quiero un convenio a medida”.