Juventud y desparpajo para Rubén Baraja y Paco López

El fútbol se ha vuelto más previsible y cada vez hay menos desparpajo. El regate y la verticalidad en ocasiones pasan a un segundo plano donde la táctica prima a la técnica y donde los versos sueltos son cada vez menos habituales. En ese contexto hay un jugador distinto que ha aparecido este curso en Primera División: Bryan Zaragoza. El futbolista del Granada es seguramente el jugador más diferencial del equipo nazarí y además ha pisado ya la selección absoluta por méritos propios. Con naturalidad y sin cambiar desde aquella llamada, el jugador de hecho ha seguido creciendo desde aquella convocatoria que llegó horas después de un recital absoluto contra el Barcelona.

En el Nuevo Los Cármenes la gente se frotaba los ojos después de ver los dos tantos del jugador andaluz, quien dibujó una obra de arte con el segundo tanto después de ‘romperle’ la cadera a Koundé, que no sabía ni tan siquiera dónde estaba Bryan tras los regates. No fue culpa del francés ni mucho menos, el pequeño ‘diablo’ del Granada acostumbra a hacerlo todos los partidos y el último en sufrirlo fue el Villarreal, que ganó el partido en su visita a Andalucía pero no pudo frenar en toda la segunda parte al extremo, quien asegura que no va a cambiar.

«Desde pequeño he jugado a fútbol en la calle. Salía de entrenar y me iba a jugar al fútbol a la calle. Ese es mi punto fuerte. Mi ídolo de pequeño era Leo Messi. Si te soy sincero, también ha habido veces que he mirado vídeos de Ronaldinho. A mí, mi juego me sale solo aunque me fije a veces en jugadores como Neymar o Vinícius», aseguró el jugador, quien ha disfrutado de la élite con un nivel soberbio y quien reconoce que le da igual dónde jugar. «Me da igual jugar en ataque en la izquierda, derecha o de segunda punta, pero me encuentro más cómodo de extremo.

El segundo recorte a Koundé fue porque quería asegurar lanzando con la diestra. Lo primero en lo que pienso al salir al campo es disfrutar. El cuerpo me pide que haga lo de siempre, pero disfrutar es lo primero», señaló tras su partido contra el Barcelona. Mañana se enfrentará a otros futbolistas que desde la banda están rindiendo a gran nivel y que disfrutan de su primera temporada completa en la élite.

Diego López

El asturiano fue uno de los nombres propios la temporada pasada en el Valencia CF. Debutó en la primera vuelta pero su participación parecía haberse quedado en el olvido. Su nivel sin embargo estaba fuera de dudas para Baraja y para un cuerpo técnico que le dio el testigo por muchos motivos y uno de ellos es su facilidad para ver portería. El futbolista apareció la temporada pasada en un momento de crisis, complicado y con el equipo peleado con los resultados y él aportó ese punto de fortuna cara a portería que fue media salvación. En el recuerdo sus goles a Espanyol y Madrid, entre otros.

Esta temporada sin embargo tardó en encontrar el camino al gol y no fue hasta el partido contra el Almería fuera de casa cuando marcó el tanto que abría la lata. Curiosamente, Diego López, que marcó en Copa del Rey contra la UD Logroñés no ha marcado en Mestalla delante de su público y eso es precisamente lo que persigue el futbolista del Valencia, quien quiere estrenarse ante el Granada. De hecho, su segundo tanto en LaLiga fue un golazo contra el Mallorca en Son Moix, que sirvió para otro empate.

Fran Pérez

El extremo es uno de los protagonistas de esta temporada. Si estuvo a punto de salir cedido al Elche a principio de curso, el jugador ha demostrado que tiene nivel de Primera y además en las últimas semanas está participando más activamente en cifras. Lleva un gol y dos asistencias esta temporada y se estrenó contra el Athletic Club, lo que paradójicamente deja claro que ninguno de los extremos ha marcado en Mestalla.

En cualquier caso, el futbolista es vertical, tiene desequilibrio y además cada vez que mira a portería está gestionando mejor la toma de decisiones. El objetivo de Baraja es seguir disfrutando del futbolista que ya ha pisado la selección española Sub-21 y además ir trabajando en esos metros finales, algo para lo que sin duda tiene nivel de sobra.