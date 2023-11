Aunque quiere huir de las provocaciones y centrarse en lo deportivo, Rubén Baraja tuvo que contestar algunas preguntas sobre Vinicius en la rueda de prensa previa al Real Madrid - Valencia. El Pipo se ciñó a catalogarlo como un gran futbolista y se pronunció en contra de las mentiras que siguen diciéndose sobre el incidente del año pasado en Mestalla, en la que el atacante sufrió lamentables insultos racistas de una minoría y no de todo el estadio.

Ante todo, dejó claro que el protagonista tiene que ser el balón: "Yo no tengo esa preocupación de todas las situaciones que se están generando. Vamos a Madrid a jugar un partido de fútbol, es para lo que trabajamos. No me preocupa nada más. Hacer un buen partido, competir bien y nada más. No voy a comentar nada porque ni leo ni puedo valorar".

Sobre toda la polémica con Vinicius, Baraja le valoró desde la faceta deportiva y evitó calentar más el partido: "Es un gran jugador de clase mundial y ya está. Nuestro planteamiento pasa por ir a jugar un partido de fútbol, no vamos a una guerra. Vamos a un gran campo contra un gran equipo y tenemos una serie de rivales, entre ellos Vinicius".

En cuanto al recuerdo de la temporada pasada, espera pasar página: "Como club y afición ya vivimos la situación del año pasado, de la que tenemos que aprender. Creo que hemos sido el único club sancionado y se nos tildó de cosas que no somos, tuvimos que defendernos de situaciones desagradables pero hemos pasado página. Hemos cumplido nuestro castigo y vamos a Madrid a jugar un partido de fútbol".

Preguntado directamente por las provocaciones de Vinicius a jugadores y entrenadores rivales, el 'Pipo' no entró en la polémica: "Es un magnífico jugador. Es desequilibrante y tiene unas grandes cualidades. No solo está Vinicius, también Bellingham, Kroos, Modric... no voy a dar más importancia a esto de lo que tiene. No voy a hablar de nada extradeportivo. Mañana tenemos un partido muy motivante porque es un campo espectacular y no me centro en cosas extradeportivas".

Tajante contra las mentiras sobre Mestalla

Finalmente Baraja fue cuestionado por la impunidad de tantas mentiras al acusar de todo Mestalla de gritar "mono" a Vinicius. "Hay que ser consecuente con lo que uno dice. Nos hemos defendido muchas veces de cosas que no somos. Es una historia que ya ha sucedido y tenemos que pasar página de ese partido. Ya vendrán otros. No pongamos el foco en la polémica sino en el fútbol", arrancó a decir el vallisoletano.

El 'Pipo', eso sí, dejó claro de forma tajante su malestar: "Hay situaciones de ese partido que no nos gustaron y tenemos derecho a decir lo que sentimos. La verdad no tiene más que un camino y lo que se ha demostrado es que un grupo reducido sí profirieron insultos racistas. Lo que no podemos aceptar es que tilden a toda nuestra afición de cosas que no somos. Es algo que no podemos admitir y no estamos de acuerdo en esta toma de decisiones u opiniones. Cada uno que sea consecuente con lo que dice. Este tema se tiene que terminar y centrarnos en lo deportivo".