Baraja se hace fuerte en los parones

Los parones internacionales le sientan bien a la corta y joven plantilla de Rubén Baraja. Para recuperar efectivos de la enfermería, oxigenar a los titulares que acumulan minutos peligrosamente y preparar con más tiempo y garantías los partidos de Liga. No es casualidad que dos de las victorias más redondas de la temporada hayan llegado después de una ventana internacional. El Pipo goleó (3-0) al Atlético de Madrid el pasado 16 de septiembre con goles de Hugo Duro (2) y Javi Guerra en un encuentro casi perfecto y un mes después, el 23 de octubre, ganó con solvencia (2-0) al Cádiz también en Mestalla, con goles de José Luis Gayà y Hugo Duro y con portería a cero.

El equipo cuenta los partidos post-parón por victorias. Dos jornadas, dos victorias. Seis de seis puntos posibles con un balance espectacular de cinco goles a favor y ninguno en contra. Algo al alcance de muy pocos. Tan solo el Girona, el Barcelona y el Rayo Vallecano han sido capaces de sacar sus partidos adelante después de las dos primeras ventanas internacionales de la temporada. El Valencia del Pipo se hace más fuerte después de los parones. Ha quedado comprobado.

El mensaje del Pipo

El objetivo del equipo es dar continuidad a esa racha de victorias y volver de nuevo fuerte a la competición con otro triunfo delante de la afición en Mestalla. Esta vez contra el Celta de Vigo. El técnico lanzó un mensaje a través de sus redes sociales: «¡Ganas de Mestalla! En dos días competiremos de nuevo en nuestra casa y volveremos a necesitar la ayuda de tod@s para sumar tres puntos importantes y difíciles que exigirán lo mejor de cada un@. Nos vemos el sábado». El Pipo respeta y entiende el recibimiento cariñoso a Benítez, pero por encima de todo quiere ganarle en el campo con la ayuda de Mestalla.

🏟️ ¡Ganas de Mestalla! En dos días competiremos de nuevo en nuestra casa y volveremos a necesitar la ayuda de tod@s para sumar tres puntos importantes y DIFÍCILES, que exigirán lo mejor de cada un@. Nos vemos el sábado. 🤍🖤 AMUNT!! 🦇 pic.twitter.com/aHp45cuJA1 — Rubén Baraja (@RubenBaraja) 23 de noviembre de 2023

El ‘virus FIFA’ no ha pasado factura en el Valencia y el Pipo dispondrá de casi todas las herramientas de la plantilla para ganar a los de Rafa Benítez. Este jueves se incorporaron a los entrenamientos Gayà y los sub-21 Javi Guerra, Diego López y Fran Pérez. El capitán fue el único que regresó de la concentración con la selección española con alguna molestia física en la rodilla. Sin embargo, como apuntó este periódico, el lateral izquierdo confiaba en llegar a tiempo al partido de mañana. Ayer completó la sesión de trabajo con buenas sensaciones y será de la partida junto a los tres internacionales sub-21. Los tres se ejercitaron con normalidad y, como Gayà, apuntan al once inicial. No se descarta que el técnico pueda repetir el equipo titular del Santiago Bernabéu porque la presencia de Selim Amallah no está garantizada. El centrocampista está entre algodones y, a falta de un entrenamiento, es duda. Ayer no pudo finalizar el entrenamiento. Hoy se tomará una decisión. El marroquí no se ha recuperado completamente de su lesión en el adductor izquierdo que sufrió ante el Granada y le impidió viajar con su selección. El Pipo también deberá elegir entre la entrada de Mouctar Diakhaby mes y medio después o la continuidad de Paulista y Mosquera en defensa. Alberto Marí todavía no está al 100% para competir. Almeida sigue al margen por la rotura de la vértebra y es baja. Su recuperación ya va camino de los dos meses.