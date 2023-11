José Luis Gayà mantiene vivas sus opciones de jugar el sábado contra el Girona. Las pruebas médicas a las que se sometió en la mañana de ayer confirmaron los pronósticos optimistas del capitán. El lateral izquierdo, tal y como publicó SUPER el domingo, descartó desde el primer momento una lesión de gravedad y abrió la puerta a jugar en Montilivi si las sensaciones de la semana se lo permiten. Las pruebas revelaron que su rodilla no sufre ninguna lesión articular y que su abductor está ligeramente sobrecargado. La idea es que trabaje en solitario durante los primeros días de la semana para tomar una decisión en función cómo evolucione. De momento, es duda.

El capitán forzó para jugar contra el Celta y su esfuerzo acabó pasándole factura. El de Pedreguer se vio obligado a retirarse del terreno de juego en el descanso. Su rodilla izquierda y su tejido muscular se han sometido a mucha exigencia en los últimos días y piden cuidados máximos a gritos. Gayà entrenó al margen de sus compañeros el domingo y ayer se acudió a tratarse a la ciudad deportiva de Paterna en el día libre de la plantilla.

Gayà jugó el partido contra el Celta con una protección especial en la rodilla izquierda. El jugador asumió riesgos para ayudar al equipo contra el Celta con tan mala suerte que recibió un golpe en los minutos finales de la primera parte que le obligó a ser atendido por los médicos y posteriormente ser sustituido por Yarek Gasiorowski.

Baraja explicó en la rueda de prensa post-partido los problemas que obligaron al cambio de Gayà en el descanso. «Tenía una molestia en la rodilla desde el partido del Bernabéu y en la selección ha estado con molestias. Hemos apostado por él de inicio, ya que cuando un jugador tiene molestias es mejor que empiece por si acaso tiene alguna sensación y puedes modificar para que entre otro compañero. Pero, más que en la rodilla es que ha sentido algo en el abductor. Quizá una presión fuerte o ha ido compensando un poco por no tener bien la rodilla. Ha acabado cargado al final de la primera parte. Esperamos que no sea nada importante. Para nosotros es un jugador definitivo en esa posición. Nos da profundidad y llegada. Esperamos que no sea nada», aseguró.

La evolución de Gayà durante la semana determinará sus opciones de jugar en Montilivi. El capitán solo se ha perdido dos jornadas por lesión en lo que va de temporada por culpa de la lesión de la musculatura isquiotibial de su pierna derecha, que sufrió en Mestalla contra la Real Sociedad. El ‘14’ fue baja en la derrota contra el Real Betis en el Benito Villamarín y empate frente al Real Mallorca en Son Moix. En el resto de encuentros fue titular.

Las alternativas de Baraja

Baraja tiene dos alternativas para el carril izquierdo si Gayà si finalmente tiene que parar en Girona. La primera ahora mismo es Yarek como quedó demostrado el sábado contra el Celta de Vigo en Mestalla. La segunda, un Jesús Vázquez que viene de superar un trastorno neuromotor y no compite desde el pasado 18 de agosto (jornada 2 contra Las Palmas). «Jesús ha pasado un proceso difícil. Está mucho mejor, era una posibilidad. Hemos tratado de cambiar un poco la salida para tener continuidad y estar más preparados para las pérdidas. Gayà estaba más alto y tratábamos de compensar eso. Yarek nos ha dado más estabilidad y es un jugador que va a participar pronto y esperamos mucho de él», explicaba Baraja al final del partido. El Pipo también utilizó durante esta temporada a Cenk Özkacar, central reconvertido en una opción fallida, y Dimitri Foulquier a pierna cambiada.