05·12·2023 23:11

¿Se ha sufrido más de lo esperado en esta eliminatoria?

"No. Todos sabemos la historia de la Copa y lo que son estos partidos. Jugaban en su casa, nos han apretado. Y nosotros les hemos propiciado esto. En la primera parte hemos estado mejor, pero en la segunda parte les hemos dejado estar en el partido y hemos sufrido. Los rivales en Copa se multiplican. Han hecho un gran esfuerzo y han sido muy intensos. Lo importante es pasar.

¿Qué no te ha gustado de la segunda parte?

"Hemos interpretado mejor la primera. En la primera parte hemos ido bien a por los espacios, con Roman que ha hecho un gran trabajo. En el inicio de la segunda parte hemos tenido pérdidas que les han dado vida y Jaume ha estado muy bien. Nos ha salvado"

Salvador Jaume. También Roman gol y Amallah bien

"La Copa es una posibilidad para que cojan ritmo. Roman ha hecho gol. Sergi ha tenido minutos, Amallah también. Jesús ha vuelto a sumar tras mucho tiempo y ha vuelto Alberto. En principio no hay lesionados y la sensación es que el partido nos ha servido para que los jugadores menos habituales tengan más minutos"

¿Se ha confiado el equipo tras el 0-1?

"La sensación es uqe les hemos dado la posibilidad de crecer en el aprtido en la segunda mitad. El campo no ayudaba en la circulación. Ellos iban bien al espacio tras pérdida. No es relajación, es no interpretar bien el partido. Jaume ha estado bien y nosotros no hemos hecho el 0-2 y esto mantiene vivo el partido"

¿Rivales para la siguiente ronda?

"Yo no pienso ahora en esto. No es momento ahora para valorar esto. QUiero felicitar al Arosa, han competido bien y han sido muy intensos. Todos conocemos la historia de la Copa, el partido de hoy ha sido complejo"