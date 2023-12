Compromís ha reaccionado a las palabras emitidas por el segundo teniente alcalde de la ciudad y portavoz del grupo municipal de Vox, Juanma Badenas, en las que pide la ejecucición subsidiaria y la sustitución del promtor para llevar a cabo la obra del Nou Mestalla.

Esta es la manifestación íntegra que ha realizado el grupo municipal de Compromís, a través de su portavoz parlamentario, Papi Robles:

"Desde Compromís nos ha parecido sorprendente que el portavoz de Vox haya convocado una rueda de prensa hoy como concejal de gobierno (y no como miembro del grupo municipal de Vox). Y nos preguntamos si la posición que ha defendido hoy es la de todo el gobierno municipal.

La señora María José Catalá, como alcaldesa de la ciudad, debe aclarar si se sitúa en los planteamientos que ha hecho hoy Vox, porque en ese caso estaría planteando que todos los ciudadanos de València paguemos las obras de un estadio que tiene que asumir Peter Lim.

Y, en el caso de que no, se visibiliza, de nuevo, que este gobierno no tiene timón ni dirección. Cada uno va por su lado, cada parte hace anuncios sin consultar a la otra, y esta es una forma de gobernar que no puede acabar bien. València necesita un gobierno serio y con una dirección clara".