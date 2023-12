El director jurídico de Libertad VCF Álvaro Sendra ha puesto en evidencia la falta de transparencia de Meriton y ha explicado cómo retuercen la ley para gestionar el club desde la penumbra con el Valencia en el puesto 17 sobre 20 de equipos LaLiga en el ranking de transparencia INFUT. Además, ha explicado que el conflicto de interés de Layhoon "es permanente" y que por eso "no está habilitada para ser presidenta del VCF". "Doble posición de administradora de Meriton Holdings y presidenta del VCF, mano izquierda (empresa) se prioriza sobre la derecha (club)". En referencia al Nou Mestalla ha expresado. "Pensé con ingenuidad que todo se haría con cierta transparencia. Nos dice que cuesta 340M, pero debería desglosarlo. La sra. Ibáñez nos dijo el año pasado que faltaban 120M. Digannos cómo lo van a financiar". También ha incidido en el "ridículo" deportivo en el mercado y la confección de las plantillas. "No podemos depender para un fichaje siempre de recibir un OK desde Singapur. Produce un cuello de botella insalvable, en lo deportivo siempre las decisiones han de ser rápidas y ágiles. Estamos haciendo el ridículo en el mercado. Al frente de la parcela deportiva tienen a alguien como Corona, que dice frases ingeniosas como 'no vender también es invertir'. Milongas. No nos tomen por idiotas". Este ha sido su discurso íntegro:

Con carácter previo quisiera agradecer a todos los socios y simpatizantes de LIBERTAD VCF el apoyo y confianza mostrado a través de la delegación de acciones para la junta, así como a todo el personal que se ha encargado de realizar todo aquel trabajo farragoso y burocrático de orden, recopilación e impresión de las delegaciones que me permiten estar hoy aquí en representación de todos ellos.

Al tiempo quisiera reconocer el trabajo de los empleados del VALENCIA, C.F; S.A.D (FRANCO y todo su equipo) que año a año, y en muy breve lapso temporal, deben de recopilar las acciones y verificar las delegaciones para posibilitar la realización de esta junta general.

Dicho lo anterior y a la vista de la escasa documentación que se nos ha facilitado para acudir a la junta quisiera realizar una serie de consideraciones que pondré en relación con los diversos puntos del orden del día establecidos para la junta:

1.- La primera cuestión hace referencia a la transparencia: Dice la memoria no financiera que se presenta a esta junta que “El Valencia, C.F está altamente comprometido con la ética empresarial, la lucha contra la corrupción y el soborno, el buen gobierno y la transparencia”.

Quisiera analizar lo último. La transparencia.

Para ilustrar tal cuestión, citan ustedes en la memoria no financiera un informe denominado INDICE DE TRANSPARENCIA DE LOS CLUBS DE FUTBOL INFUT desarrollado por TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA, en la que se hace referencia a varios indicadores que, en esencia, arrojan un dato de transparencia para el club, de algo más de un 90%.

Debo confesarles que cuando leí este dato me llamó la atención y me chocó bastante por varias cuestiones:

A).- En primer lugar, porque este es ya el tercer año consecutivo en el que nos dirigimos al consejo de administración del Valencia, C.F, S.A.D interesando diversa documentación para la junta obteniendo una denegación a todos y cada uno de los documentos interesados.

B).- En segundo lugar, porque a fecha de hoy, el valencianismo sigue sin conocer con cierto rigor, ni el proyecto del NOU MESTALLA, ni su coste de ejecución, ni mucho menos las fuentes de financiación para llevar adelante el proyecto (luego volveré sobre ello).

C).- En tercer lugar, porque desde hace ya varios años (demasiados) estas juntas están cerradas a cal y canto a los medios de comunicación y a la gran mayoría del valencianismo.

D).- Además, no existen ruedas de prensa con la presidenta, ni tampoco con responsables del club más allá de las apariciones del técnico antes de los partidos y de las apariciones esporádicas del Sr. Corona o de Don Javier Solís.

A la vista de que mi percepción personal era absolutamente contraria a la transparencia de que ustedes hacían gala en el informe, me interesé por el referido estudio, lo obtuve y a partir de ahí lo entendí todo.

El informe, en realidad, dice que sobre 42 equipos que conforman la primera y segunda división del futbol español, el VALENCIA, C.F, S.A.D está el número 29 en transparencia.

Si nos ceñimos a la clasificación establecida en dicho informe únicamente respecto de la primera división, estamos en el puesto 17 sobre 20, sólo por delante de Atlético de Madrid, R.C Español y Mallorca.

12 equipos de primera división (sobre 20) obtuvieron un porcentaje del 100% de transparencia.

La conclusión es obvia. Aun cuando aparentemente, el porcentaje establecido para la transparencia pudiera resultar alto (algo más de un 90%), estamos muy alejados de lo que realizan otros clubs, hasta el punto que estamos en el lugar 17 sobre 20.

Esta cuestión, que en principio carece de mayor trascendencia si no es porque hace referencia a cuestión tan sustancial como la transparencia, demuestra bien a las claras lo que MERITON significa.

Manipulación. Maquillaje. Información sesgada. Voluntad de apariencia distinta a la realidad. Tratar de aparentar lo que no es.

Formular que estamos en un índice de transparencia de algo más de un 90% para dotarse de una apariencia que quiebra con la dura realidad y que nos muestra, reitero, que:

1.- No se permite a la prensa el acceso a las juntas.

2.- Se deniega de forma reiterada y sin justificación el ejercicio de información a los socios.

3.- Que ustedes califican la ejecución del nuevo Mestalla como una infraestructura ciertamente importante para la ciudad de Valencia y para la continuidad del club, y sin embargo no tienen a bien ni mostrar el proyecto que pretenden hacer, ni hacer público su coste ni explicar de forma clara y precisa su financiación.

Bajo esos parámetros no pretendan recuperar la confianza de nadie. Nunca la tuvieron. Su entrada en Valencia ya fue mediante el engaño y la presión. Con ocultismo y opacidad y, visto lo visto, tales circunstancias son intrínsecas a vds y se ven incapaces de cambiarlas.

Yo no pretendo dar lecciones a nadie. Tampoco pretendo convencerles. José Saramago decía que intentar convencer a alguien es faltarle al respeto y no es esa mi intención.

Yo sólo quisiera trasladarles una reflexión que puede tener mayor importancia cuando estamos en tiempos de restricción económica impuesta por el máximo accionista.

Con esta forma de actuar, todo aquel dinero que gasten vds en directores de comunicación, en agencias de publicidad o en asesores de imagen pública es inversión tirada a la basura.

Su problema no es una cuestión de discurso porque no hay discurso que aguante su manera de conducirse.

Vds deben de modificar el fondo. Si el fondo falla, por mucho que se intente darle forma, la cuestión se cae por todos lados. Y eso llévenlo a todos los estamentos y a todas las cuestiones del club (deportivas, económicas, sociales, institucionales, etc…).

Dicho lo anterior, vds hacen referencia en su memoria no financiera a la sostenibilidad social. Varios pasajes de la memoria hacen referencia a ello.

“Hemos realizado muchos acercamientos y esfuerzos para normalizar nuestras relaciones con todas las partes interesadas. Esperamos recibir pronto los avales y el apoyo del nuevo ayuntamiento ya que el proyecto del nuevo estadio es un proyecto importante para la ciudad”.

Yo creo que deben vds. de dejar de mercantilizar las relaciones institucionales. La normalización de relaciones con las instituciones y la conducción de su actuación bajo el principio de buena fe y de confianza mutua no rige únicamente por que les vayan a dar o no un convenio.

El VALENCIA C.F es un emblema para todos nosotros, y sus mandatarios deben estar a la altura de ese emblema aun cuando sus concretos intereses sean contrarios a aquellos que pudieran defenderse desde las instituciones.

Digo esto porque la normalización de relaciones con las partes interesadas debe llevarse a cabo por respeto a la institución que vds representan y que tanto queremos todos y no porque haya una conveniencia o interés circunstancial. El VALENCIA, C.F está por encima de todo. Yerran nuevamente en el planteamiento.

En el apartado valores; Orientación al cliente. Existe una vocación de satisfacer las necesidades del aficionado.

No serán las nuestras. Les guste o no representamos a una gran parte de la afición valencianista y ni siquiera se dignan a responder a nuestros escritos. El último, solicitando la apertura de un periodo electoral para la designación de un consejero independiente no mereció, una vez más, respuesta alguna y nos obligó a iniciar una nueva vía judicial contra el club. Aquí estamos para consensuar con ustedes un periodo electoral que conlleve la elección de dicho consejero.

Lamentamos profundamente que vds hayan escogido la vía judicial como forma de relacionarse con todo aquél que no concuerda con su forma de gestión y, desde luego, ello es más que significativo acerca del verdadero significado que vds asocian a “satisfacer las necesidades del aficionado”.

Y vengo a asociar esto con el tema de la elevación nuevamente del número de acciones para acudir a juntas.

Yo les voy a explicar cómo veo la cuestión. En la junta pasada ya reclamamos se dejase sin efecto la restricción. Han sido múltiples los foros (incluso judiciales), en las que diversas sensibilidades del Valencianismo han mostrado sus quejas en relación a este tema.

Pasados unos días desde la pasada junta (o al día siguiente), Don Kiat Lim, a través de los medios del club manifestó su intención de rebajar las acciones y volver al formato inicial.

Meses después, el Sr. Solís (y supongo que no se lo inventaría), aseguró que tal promesa se haría realidad con carácter previo a la celebración de la presente junta y, por tanto, se adoptaría un acuerdo rebajando el número de acciones para permitir que esta junta fuese accesible en el formato anterior.

Esos son los hechos (al menos los que yo conozco) y ahora vienen las conclusiones:

1.- Es evidente que la modificación estatutaria que se propone hoy, precedida de la promesa de Don Kiat Lim, no les gusta. No se la creen. Es claro que si la llevan a cabo no lo hacen por revertir una situación que les parece injusta y que les aleja de la afición del Valencia, C.F.

Lo hicieron quizás por presión, y seguramente por dotarse de esa apariencia de bondad de la que tratan de revertir todas sus acciones.

2.- La realidad es que la adopción del acuerdo ha venido a retrasarse todo lo posible. Siempre con excusas y siempre con reinterpretaciones.

Fíjense vds que una noticia que objetivamente es buena para el aficionado de a pie, sin embargo, vds consiguen dotarle de un sabor amargo al exteriorizar su verdadera opinión sobre la misma. Reitero, No les gusta. Y como no les gusta la retrasan un par de años para que sea efectiva.

Vds no pueden obtener una buena relación con el aficionado de a pié en la vida. No se lo creen. Lo desprecian. Retrasan la restitución de sus derechos porque les molesta tener que oír críticas a su gestión. No admiten la opinión disidente. Y ese es uno de sus grandes problemas.

Actuar de acuerdo a la sensibilidad social hubiera conllevado que, en no menos de 2 meses desde entonces, hubieran realizado vds una junta general extraordinaria con un único punto del orden del día. El del cese de la limitación estatutaria para acceder a junta.

Se hubiera acabado el debate entonces, y hoy no hablaríamos de estas cuestiones tan desagradables. Quizás eso no hubiera sido lo deseable para sus intereses judiciales, y por ello es posible que retrasasen vds la decisión, pero tal circunstancia nos lleva a otro debate que solo quisiera dejar apuntado aquí.

La mayoría de las decisiones y actuaciones de MERITON HOLDINGS, al frente del VALENCIA, C.F., S.A.D tienen un sesgo ventajista dotado de una evidente orientación judicial.

Priorizan vds siempre la posición jurídica sobre la sensibilidad institucional, social o reputacional. Si me permiten, así les va.

No crearán vds relaciones de confianza con instituciones y masa social en la vida. La viabilidad del club, no lo olviden, pasa por reforzar ambas y vds ni saben ni quieren.

Apartado Deportivo: La carta de la presidenta que encabeza la información no financiera del club hace referencia a la incertidumbre deportiva de la temporada pasada.

Dice vd que ha extraído “conclusiones y lecciones valiosas”. Yo quisiera saber cuáles. Supongo que todas esas conclusiones y lecciones serán tendentes a no repetir el pasado. La cuestión entonces que se suscita es ¿Cómo ha pretendido cambiar el rumbo? Con fichajes no desde luego.

Yo creo que su gestión es absolutamente errática. La política deportiva desde luego es absolutamente rechazable. Más aún cuando el máximo exponente de la parcela deportiva en materia de fichajes (Sr. Corona) se muestra conforme con la mediocridad, y se dedica a verter frases tan ingeniosas (entiéndase la ironía) como aquella de que “No vender también es invertir”.

Supongo que la frase está dicha para obtener mayor favor o reconocimiento suyo o del Sr. Lim. Pero al hilo de la misma, si me permite le daré un consejo. Mejor. Les pediré un favor:

No nos tomen por idiotas. Tampoco permita que sus directivos lo hagan.

Eso les aleja mucho más aun de nosotros si es que ello les importa, que a la vista está parece que no.

En mi humilde opinión lo que deben hacer es poner a gente de futbol y permitir que desarrollen su labor. Es el éxito deportivo el que debe arreglar la parcela financiera. El año pasado vd hacía referencia a la obtención de un cierto equilibrio entre la parcela deportiva y la financiera. A la vista está que la deportiva está absolutamente descuidada y que ya no se busca equilibrio alguno. Sólo se busca que el Sr. Lim no ponga dinero y ello pese a que ello suponga el declive definitivo del club.

Ciertamente el éxito deportivo tiene un alto grado de incertidumbre, pero siempre se parte de una premisa clara: Trabajo profesional. Sin trabajo profesional no hay éxito y esto es lo que falta en la parcela deportiva.

La inversión deportiva es la que va a generar ingresos. Anular íntegramente la parcela deportiva para minimizar el impacto financiero es un error absoluto. Agrava el problema del fondo de maniobra negativo que tiene el club. Y además no exterioriza una mínima gestión tendente al crecimiento del club, sino su voluntad liquidatoria del mismo a fin de evitar que el Sr. Lim ponga dinero.

Por eso, hoy aquí más que un informe de gestión, debiéramos votar un informe de liquidación de una entidad que bajo su mandato ha tocado cotas deportivas, institucionales y sociales insoportables.

Y lo peor es que parecen vds haber asumida tal premisa como irrenunciable. Y me explico:

Me voy a la página 9, Nota 2.4 de la memoria de las CCAA en la que vds hacen referencia a la “Elaboración de una proyección financiera” que, como es habitual ni acompañan ni explican (la hemos pedido en ejercicio del derecho de información y no se nos ha facilitado).

Al parecer, tal documento hace referencia a una estimación de ingresos basada en cumplimiento de determinados hitos, variables e hipótesis en relación a los 10 años futuros.

Se hace referencia al traslado al Nuevo Mestalla, a la obtención de fuentes de financiación, a la compraventa de jugadores y a la renegociación de derechos de TV y se dice “Deportivamente se consideran distintas alternativas de la disputa de competiciones europeas”. ¿Esto qué significa? ¿Qué en los próximos diez años no tienen vds pensado volver a competiciones europeas? ¿Asumen vds la mediocridad en la competición española como irremediable?

El Sr. Lim (Don Kiat) aseguró el año pasado que querían que el Valencia C.F, S.A.D volviese a Europa, jugar champions, etc… SUPONGO QUE NOS PODRÁ ILUSTRAR SOBRE EL PARTICULAR. Estaremos encantados de escuchar sus opiniones.

Más aún, me voy a la página 30, Nota 8.2.1 de la memoria, en la que se dice que el 6 de Julio de 2.021 se concertó un préstamo por 51.000.000 con RIGHTS & MEDIA que fue garantizado con los derechos de crédito derivados de la explotación de derechos audiovisuales de la LNFP de 2.021/22 a 2.025/26 y con las “Ayudas al descenso”. ¿Qué quiere esto decir?

¿Asumen vds como irremediable el descenso del VALENCIA, C.F, S.A.D. a segunda división hasta el punto que ofrecen las ayudas a percibir por tal cuestión como garantía de financiación?

Nou Mestalla: “Nou Mestalla es un proyecto importante para el club”. Convenio que se espera esté firmado antes de finalizar el presente 2.023 y que la finalización del estadio está “sujeta a la obtención formal de financiación externa por un importe suficiente para cubrir la inversión necesaria y el otorgamiento de licencias aspecto que supone una incertidumbre sobre el valor recuperable del nuevo estadio”.

Estamos a 14 de Diciembre de 2.023 y el convenio no se ha firmado. Faltan 17 días para acabar el año y todos sabemos que en tan breve lapso temporal no se firmará.

Yo el año pasado en este mismo escenario me mostré indudablemente proclive a la finalización del estadio y aposté por una negociación con el Ayuntamiento. En mi ingenuidad, pensé que eso se haría con transparencia a la vista de la importancia de la infraestructura y la trascendencia para el club.

Hoy tengo mis dudas. Y las dudas, con el debido respeto, me las infunde su actuación y la desinformación que existe sobre el campo, por cuanto:

1.- No pueden pretender vds que apoyemos o nos mostremos favorables a la ejecución y finalización del campo cuando se niega y oculta el contenido real del proyecto, los costes de ejecución y su financiación.

2.- El año pasado, en esta misma junta, se nos hizo saber que el importe para la finalización del NOU MESTALLA ascendía a 120.000.000 (Inmaculada lo dijo). Hoy conocemos un informe municipal que cifra en 180.000.000 la cantidad necesaria para acabar el campo.

Se habla, por tanto, de tener que financiar algo más de 100 millones de euros (además de los 80 que ya “pone” CVC) y la pregunta que todos nos hacemos es:

¿Cómo vamos a pagar tal endeudamiento? ¿Qué precio se baraja por la venta de las parcelas de Mestalla? ¿Existen ofertas?

Porque a la vista de la situación actual es bien evidente que la asunción de ese endeudamiento supondrá continuar con las restricciones deportivas impuestas y tal cuestión debe ser muy bien explicada a todo el valencianismo.

Reelección de cargos:

Las cuentas anuales de la sociedad se han realizado bajo la premisa de “empresa en funcionamiento” al parecer, basándose en el compromiso formal realizado por el máximo accionista MERITON HOLDINGS LIMITED de prestar el apoyo financiero para garantizar la continuidad de las operaciones de la sociedad.

Hemos pedido en varias ocasiones la acreditación documental de tal compromiso sin que hasta la fecha de hoy se nos haya facilitado. Tampoco entendemos acreditado que el patrimonio social de MERITON HOLDINGS justifique dicho criterio.

Nos preguntamos si los auditores de la sociedad han verificado tal cuestión al objeto de aceptar como criterio el de empresa en funcionamiento. No hay una mínima referencia a dicha comprobación en la memoria o informe de auditoría.

En todo caso, la cuestión que ahora se suscita es la reelección de cargos y, en relación a la misma, ya hicimos hincapié el año pasado en el deber de lealtad de los miembros del consejo de administración y de la necesidad de no verse aleccionados por terceros en el ejercicio de sus cargos

Hacíamos hincapié en la eventual contradicción de intereses que se producía entre Doña Lay Hoon Chan y Don Kiat Lim al ser, respectivamente, administradora de MERITON e hijo del propietario de la máxima accionista de la sociedad.

En la página 50 de la memoria se reconoce la existencia de un conflicto de interés entre Doña Lay Hoon Chan y Don Kiat Lim y el club en relación a determinado préstamo de la sociedad y la capitalización de otro.

Doña Lay, dicen que a vd. NO le gusta el fútbol. Que está a disgusto en Valencia y que preferiría marcharse de aquí. No sé, por tanto, si le hago un favor con lo que le voy a decir, pero es bien obvio que vd no está facultada para ser la Presidenta del Valencia, C.F.

Menos aun si en su persona reúne la condición de Presidenta y de consejera ejecutiva del club. No puede vd asumir la presidencia de una sociedad que depende financieramente de otra (como vds afirman), siendo al tiempo administradora de aquella sociedad que presta el apoyo financiero. Su gestión implica agotar y exprimir íntegramente su mano izquierda (VALENCIA, C.F, S.A.D), a fin de evitar que sea asistida por su mano derecha (MERITON HOLDING) y ello a pesar de que el agotamiento de la mano izquierda va a hacer que la misma desaparezca. Su interés es favorable a que MERITON no preste apoyo financiero y bajo tal parámetro está cargándose la entidad. Eso se llama DESLEALTAD. Aquí y en Singapur.

El conflicto de interés es permanente y eso le inhabilita para continuar en su cargo al frente del club. Pero no lo digo yo. Lo dice el club en sus cuentas.

Es bien obvio que hoy tiene vd puesta la camiseta del MERITON HOLDING LIMITED y no la del VALENCIA, C.F, S.A.D. La dependencia financiera es modulada por vd mediante una evidente desinversión y actuación liquidadora del club.

VD. Tiene en sus manos reducir la aportación financiera de MERITON al VALENCIA y eso lo está haciendo en contra de los intereses del propio VALENCIA para priorizar los de MERITON HOLDINGS. Ello lo hace administrando ambas sociedades.

Es obvia la contradicción de intereses existente en su persona al ostentar la doble condición de administradora de una y otra sociedad, por lo que ya le anuncio que si, como parece, el acuerdo sale adelante, iniciaremos la vía judicial tendente a obtener su nulidad.

Por lo demás, y para concluir, unas palabras para Don Kiat Lim. No vea en las mismas faltas de respeto ni cierto resquemor. Simplemente quisiera trasladarle cierto mensaje a fin de que pudiera hacérselo llegar a su padre.

Mire, la relación entre el Valencianismo y MERITON HOLDINGS, no empezó bien. El engaño y el oscurantismo, la presión y el ocultismo fueron los reyes durante el proceso de venta del club.

En años posteriores, esa imagen inicial que vds trasladaron inicialmente al Valencianismo vino a consolidarse. Hoy ya nadie les cree. La relación es irrecuperable.

Al parecer, el club les cuesta dinero todos los años pese a que (y quizá por ello) vds son los que se encargan de gestionarlo sin permitir el trabajo de profesionales del fútbol en el mismo.

El coste reputacional que la pésima gestión del VALENCIA les supone es enorme, no sólo entre el Valencianismo sino también más allá de nuestras fronteras.

No pueden vds pretender gestionar el club con el 100% del Valencianismo en contra. Han creado vds en Valencia un problema social verdaderamente importante y de repercusiones ciertamente negativas.

Sinceramente: ¿Para qué quieren el club? ¿Qué les reporta? Les cuesta dinero y les supone reputación negativa.

Por tanto, cuanto antes establezcan con nosotros, con la afición del VALENCIA, los canales de comunicación precisos para, entre todos, lograr su salida pacífica del club mejor, y ello antes de que sea demasiado tarde.

Nada más muchas gracias.