LIbertad VCF ha tomado la palabra en la Junta General de Accionistas con su presidente José Pérez y a continuación ha cogido el relevo Pilar Avilés con un discurso crítico apelando al sentimiento de la afición. "Ustedes exprimen, se nutren, venden y trafican con nuestro sentimiento" Al Valencia C.F. se viene a servir, no a servirse y la vida, en algún momento, a todos ustedes les pasará factura por esta pesadilla tan terrible que nos están haciendo vivir. En nombre del valencianismo les transmito que no les queremos aquí. Por tantas mentiras, por tantos desprecios, por tantas humillaciones, por tantos desvelos, por tanto dolor. Ustedes son unos trileros que han venido a Valencia a aprovecharse de nuestro club y, por extensión, de nuestra ciudad", ha asegurado. Estas han sido sus palabras:

Buenos días a todos los presentes.

Mi nombre es Pilar Avilés Cardo, accionista y socia del VCF número 2465 con más de 35 años de antigüedad. Nieta de valencianistas, hija de valencianistas y madre de valencianistas. Y presente hoy aquí gracias a los cientos de valencianistas que han depositado su confianza en la asociación Libertad VCF para que hoy pudiésemos ser su voz, la voz del valencianismo. Nuestro más sincero agradecimiento a todos y cada uno de ellos.

Yo no he venido aquí para hablar de números, ni de leyes, ni de clasificaciones… yo he venido aquí a hablar desde el corazón valencianista que late dentro de mí y en los miles de valencianistas que hoy se sienten representados con nuestra presencia en esta junta clandestina. Hoy estamos aquí por amor a nuestro escudo y yo, en particular, he venido aquí a hablar de sentimiento, de ese sentimiento del que Meriton y ustedes en representación, se están valiendo desde que llegaron aquí en 2014 para sus intereses particulares.

Meriton llegó aquí en olor de multitudes, apoyado por miles de valencianistas engañados por un embaucador en el que creyó gran parte del valencianismo y ajenos al expolio al que ustedes iban a someter a nuestro club.

El VCF no es una empresa más de las que el Sr. Lim gestiona. El VCF es mucho más que seguir a un equipo de fútbol… es ese maravilloso legado transmitido de padres a hijos como el tesoro más preciado que uno pueda recibir y que todos tenemos la responsabilidad de cuidar…son principios y valores, es ilusión, es identidad. Es el sentimiento más puro y digno que ustedes nunca podrán llegar a sentir ni imaginar. Para miles de valencianistas, el VCF es nuestra maravillosa forma de vivir.

Recuerdo, cuando era pequeña, estar sentada en el regazo de mi abuelo Enrique, cada domingo por la tarde en la montaña escuchando el transistor que nos daba las alegrías de cantar los goles del equipo de nuestras vidas, de ese equipo que se convertiría para siempre en una de las “cosas” más importantes que han marcado mis 52 años de vida. Mi abuelo me transmitió el amor por unos colores que son sagrados, por un sentimiento que es eterno y al que ustedes han venido a ultrajar desde su llegada aquí. He llorado de emoción, reído de alegría, vibrado intensamente durante cientos de momentos y en las finales que por suerte he podido vivir al lado de nuestro club, pero es ahora cuando para mí estamos disputando la final más importante de nuestra historia en la que ustedes son nuestro enemigo afincado en el seno de nuestro club al que tienen secuestrado y les sirve de herramienta para los intereses del tirano que lo “malgestiona”. En esta lucha, nuestra dignidad y la continuidad del VCF están en juego y algunos de los que hoy están aquí y se sientan en esa mesa, algunos que antaño hubiésemos pensado que eran “de los nuestros”, hoy forman parte del enemigo y me refiero a ustedes, Sr. Javier Solís y Sra. Inmaculada Ibáñez. Ustedes han pasado a ser cómplices de la destrucción y la decadencia de nuestro VCF. Cuánto deben estar recibiendo a cambio de colaborar, blanquear, permitir e intentar tapar tantas maldades, desprecios, humillaciones, mentiras y negocios ocultos que se están llevando por delante nuestro club. ¿Les merece la pena destrozar un club centenario y hacer tanto daño al valencianismo por un sueldo manchado de dolor? ¿No se sienten como Judas?

Muchos tuvimos la suerte de vivir un VCF diferente, en el que los dirigentes sentían como nosotros y tenían siempre presente la exigencia que como club grande nuestro VCF merece. Hasta que llegaron ustedes a servirse de nuestro sentimiento para sus negocios e intereses.

Por desgracia nos ha tocado vivir una situación dramática en la que ustedes exprimen, se nutren, venden y trafican con nuestro sentimiento. Huelga decir que el valencianismo defenderá a su escudo ahora y siempre, que les vamos a combatir de frente con todas nuestras armas hasta conseguir que se marchen de aquí. Recuperaremos nuestro club algún día y resurgiremos de las miserias y de las cenizas en las que ustedes nos han convertido, con trabajo, con humildad y con todo el amor del mundo hacia el club de nuestros corazones, al que ustedes han pisado y humillado cada día desde que se afincaron aquí. Nos mandaron callar en nuestra casa, nos silenciaron en redes más de un año, nos pusieron a la cabeza del club, un indigno e indecente personaje que fue la vergüenza del valencianismo y que escribió las páginas más negras de nuestra historia. Fueron matando y desnaturalizando a nuestro club desde dentro, dejándolo vacío de grandes profesionales valencianistas que además de trabajar, “sentían”, dejándolo huérfano de sentimiento y aglutinando, desde su llegada, más de 80 despidos a sus espaldas, sustituidos por una gran cantidad de mercenarios que viven arrodillados ante su amo y su endemoniado dinero.

Señora Lay Hoon Chan, hoy estamos aquí en Mestalla, en la casa del valencianismo, donde se aglutinan tantos y tantos recuerdos, alegrías, decepciones, nervios, abrazos, risas, lágrimas. Donde miles hemos sentido que tocábamos el cielo con los dedos. Donde se respira VCF por los cuatro costados y se puede sentir la magia de una larga historia forjada en el cariño fiel y eterno a unos colores que, a muchos, nos acompañan desde nuestro nacimiento. Ustedes nunca sabrán lo que es vivir y sentir eso, porque ustedes son tan pobres que tan solo tienen dinero. Aprovecho para preguntarle por qué de su boca han salido tantas mentiras ¿no le da vergüenza mentir reiteradamente? Desde que llegaron han mentido de forma constante al valencianismo. Afirmaron que el estado estaría terminado en 2019, MENTIRA. Que estaban aquí para construir un proyecto a largo plazo y grande. MENTIRA. Hemos pasado de jugar Champions a pelear por no descender. ¿No les incomoda que su credibilidad esté por los suelos? Esos comunicados al final de cada temporada en los que cada letra es parte de una nueva trama para intentar embaucarnos una vez más, son lamentables. ¿Usted se cree que los valencianistas somos tontos? Ya no engañan a nadie.

De estos tiempos tan duros de soportar para cualquier valencianista nos queda una esperanza. La de saber que nuestros hijos están creciendo en el amor más puro hacia nuestros colores, sabiendo que al club de sus corazones se le defiende, que al que le hace daño se le combate de frente. Que sus padres y abuelos defendieron a su club contra ustedes, contra TODO y contra todos, de la misma manera que en un futuro lo harán ellos por los suyos. Porque ellos ya nacieron bajo el latido del murciélago, ese latido que les acompañará toda su vida y hasta el final.

Y para finalizar me dirijo a todos los que, sentados en esas sillas, representan al tirano que más daño nos ha hecho en nuestra historia, a quien más lágrimas nos ha hecho derramar, a quien tanto dolor está causando a unos aficionados que solo quieren que se respete su escudo y se le trate dignamente y como su historia merece. Este mensaje es para el Señor Peter Lim. Señor Peter Lim, por extensión señora Lay Hoon Chan, explíquenos cuáles son los planes que tienen previstos para el futuro de nuestro club. Explíquenos porque tan vil destroza de nuestro VCF, qué intereses oscuros justifican tan gran desprecio a una entidad centenaria que se sustenta por el amor de sus aficionados. Para nosotros el plan factible solo es uno, dejen de manchar nuestra historia y ¡márchense! Jamás vamos a olvidar ni a perdonar tanto daño ocasionado, tantas noches sin dormir, tantas lágrimas, tanto dolor. ¡váyanse! Déjennos lamernos las heridas y curarnos en familia. Dejen que nos levantemos de nuevo y volvamos a sentir que estamos vivos y que nuestro VCF está libre del yugo de sus asquerosos intereses y de su sucio dinero.

Si ustedes piensan que porque el señor Lim sea el accionista mayoritario de nuestro club, lo convierte en su dueño, no hay nada más lejos de la realidad. El VCF somos nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, los que ya no están y los que vendrán, así que, por todo ello y por sus conciencias que no les van a dejar descansar en paz, salgan de nuestro VCF ya.

Por nuestra parte, seguiremos luchando ahora y siempre por la libertad de este sentimiento tan preciado y valioso para nosotros llamado VCF, con el amor a nuestro escudo por bandera y con el orgullo y la dignidad que les faltó siempre a ustedes para dirigir y representar nuestros colores, escribiendo las páginas más negras en la historia gloriosa del club más maravilloso del mundo, llamado Valencia C.F.

No me andaré con tapujos y seré clara y directa. En nombre del valencianismo les transmito que no les queremos aquí. Por tantas mentiras, por tantos desprecios, por tantas humillaciones, por tantos desvelos, por tanto dolor. Ustedes son unos trileros que han venido a Valencia a aprovecharse de nuestro club y, por extensión, de nuestra ciudad.

Señor Cabrera, usted que trabaja al servicio de Meriton, velando por los intereses del señor Lim, es una vergüenza para nosotros verle ahí sentado, cómplice y partícipe directo de la decadencia de nuestro club. ¿De qué trataron el señor Marí Olano y usted en esa reunión a escondidas en su despacho de Madrid? Espero que su tiempo en el VCF esté llegando a su fin porque, por suerte, nada es eterno.

Señora Inmaculada Ibáñez, a usted que tan gran reputación parece tener, le diré que para nosotros es lamentable que usted siga apoltronada en esa silla cuándo los números de nuestras cuentas son indignos para nuestro club. Usted ha permitido llegar a esta situación económica tan dramática como directora financiera de nuestra entidad. Cualquiera, con ese cargo de responsabilidad máxima y con esos números, en otra empresa habría sido cesado o habría dimitido si tuviese un mínimo de dignidad, esa dignidad que parece faltarle a usted siendo valenciana y “supuestamente” valencianista. Bienpagada debe estar para no tener la decencia suficiente para marcharse de nuestro club.

Señor Solís, usted es la imagen del VCF en la calle. Lamentable imagen. Cada declaración blanqueando la gestión patética de su amo Lim, para nosotros es una puñalada trapera. Cada intervención suya en los medios de comunicación nos avergüenza. Si usted es valencianista y en algún momento ha llegado a sentir el dolor que nosotros sentimos en estos momentos por nuestro escudo ¿por qué se presta a tal papelón? ¿Por qué acepta unos honorarios manchados con la sangre de nuestro club? ¿Usted puede dormir tranquilo? Resumir lo que gran parte del valencianismo piensa de usted es fácil y se puede hacer en una única palabra y con mayúsculas: TRAICIÓN.

Al señor Miguel Ángel Corona, elemento decorativo de la gestión deportiva del VCF, transmítanle, ya que no le veo aquí, que él es un muñeco de paja manipulado al antojo del señor Lim, una marioneta con un discurso ridículo e hiriente para todos nosotros, lo que viene siendo un florero. Sin potestad para nada y utilizado para justificar esas transacciones deportivas de determinados jugadores que “chirrían” a todos y que él intenta normalizar. El señor Corona no sabe dónde está, no sabe ni lo qué es ni lo que significa el VCF. Él se mueve en la mediocridad más absoluta olvidando que nuestro VCF es un club grande por su historia, por sus valores y por su afición y en el que, fuera de esta gestión interesada y lamentable de Meriton, él jamás habría podido trabajar, aunque trabajar, lo que se dice trabajar es mucho decir porque lo que él hace es venderse a los deseos del tirano que “malgobierna” nuestro club. Hay que tener estómago para aceptar tan humillante rol. Aquí no pinta nada. Señor Corona, ¡váyase!

Señora LayHoon Chan, usted que con la boca grande y orgullosa nos dijo hace un tiempo, para nuestra desgracia, que usted es Peter Lim. ¿Por qué compraron un maldito día la mayoría accionarial de nuestro club? ¿Cuáles son esos intereses que nos ocultan y que justifican el aniquilamiento y la destrucción de nuestro sentimiento? Sabemos que le molesta que le digan mentirosa y ¿sabe por qué? Porque las verdades ofenden. No solo es mentirosa. Usted por lo que representa y a quién representa es muchas más cosas. Es una nefasta gestora y una indigna presidenta, responsable directa de nuestra decadencia. El valencianismo en pleno les pide que cojan sus maletas y se marchen, de una vez, de nuestro club.

Al señor Kiat Lim, le puede transmitir usted Sra. Lay Hoon porque no le veo por aquí, que, la única vez que entró en escena en este esperpento de club en el que nos han convertido ustedes, fue suficiente para saber que está hecho a imagen y semejanza de su padre. Miente más que habla. Vergüenza les debería dar a ustedes mirar esta sala vacía, cuando hace un año prometieron al valencianismo una rebaja de las acciones para que, como antaño, pudiesen participar en esta Junta General. ¿Por qué no cumplieron su palabra, trileros?

Me despido con una frase que los valencianistas llevamos grabada a fuego en nuestro corazón, por quién la dijo y por lo que significa para nosotros. Al Valencia C.F. se viene a servir, no a servirse y la vida, en algún momento, a todos ustedes les pasará factura por esta pesadilla tan terrible que nos están haciendo vivir.

Por nuestras raíces, por nuestra identidad, por nuestra historia y por el eterno amor a nuestro escudo, jamás dejaremos de luchar por la libertad de nuestro club y porque, algún día, vuelva a pertenecer a sus verdaderos dueños, su afición… y lo haremos contra ustedes, contra TODO y contra todos.

AMUNT VALENCIA!!

#limgohome