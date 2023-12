La presidenta del Valencia Layhoon Chan cifró en 340 millones de euros el coste total del Nuevo Mestalla. Así lo anunció en su discurso inicial de la Junta de Accionistas. Posteriormente, tras la intervención de los nueve accionistas, retomó la palabra para explicarlo. "Preguntáis mucho por el coste. Me han dicho que será de unos 340M, y sabéis que hemos invertido 172M hasta la fecha; faltan 168M. Tenemos 80 de CVC, terciario y oficinas que nos darán 35M, y faltan 53M que buscaremos en otras vías de financiación. Los gestores tenemos confianza en que esos 53M nos serán financiados, porque el porcentaje sobre el total no es tan elevado. Hay cerca 100M pérdidas que no corresponden al periodo Meriton: Porxinos, NM, impuestos diferidos.... Los 190M que Meriton ha invertido en club, 160 han sido capitalizados y no se han devuelto".

Según Layhoon, están a la espera del "construction plan" para arrancar las obras. "El nuevo ayuntamiento nos ha pedido que comencemos las obras y entonces conseguiremos... entonces empezaremos a hablar del acuerdo. Eso (diseño nuevo estadio) no ha cambiado. Haremos el tejado 'ready' para ese proyecto en caso de que llegue un partner para hacerlo. Espero que todo el mundo apoye la finalización del Nou Mestalla. Porque a veces parece que Libertad no lo hace".

Preguntada por la fecha prevista para el traslado al Nou Mestalla, la directora financiera Inmaculada ibáñez aseguró que "en proyección, dos hipótesis: agosto 2026 (la que todos deseamos) y agosto 2027, a mitad de temporada no podemos. Dependerá de licencia, obras, etc." Layhoon cifró la venta del terciario de Corts Valencianes. "875 euros/m2 entendemos que es correcto. Cada día aprieto a el equipo gestor para aumentar el precio".

Al respecto, Layhoon desveló que se ha suspendido la construcción de una nueva clínica proyectada en unos terrenos anexos a las ciudad deportiva de Paterna. "Se ha suspendido el proyecto de nueva clínica que había en la ciudad deportiva de Paterna donde se compró unos terrenos. Creo que, ahora mismo, toca suspender el proyecto del centro médico. Hay que trabajar en prioridades y ahira tenemos otras. Pero creo que aquel trozo de terreno es bueno porque nos permite expandir las instalaciones de Paterna".

El secretario del Consejo de Administración del Valencia Germán Cabrera ha dado su versión de la reunión por el Nou Mestalla que se produjo en Madrid con el concejal del Área de Grandes proyectos del Ayuntamiento de Valencia, José Marí Olano. Esta es la explicación que ha dado Cabrera: "El señor Olano contactó conmigo para una reunión, creo que tuvo también con otros colectivos. Me trasladó el cambio de gobierno, creación de nueva concejalía y que él monitorizaría los trabajos del Nou Mestalla. Fue para hacerse composición de lugar, era momento muy inicial. Peguntó algunas dudas sobre situación financiera actual, estructural, querían reunirse con acreedores y LaLiga para conocer el acuerdo CVC, temas técnicos, ficha de gestión, temas con gobierno anterior... Se ha hablado mucho pero en realidad fue toma de contacto".

Según Layhoon: "No sé por qué llamaron a German para reunirse. Pero ahora se encarga el club, Schneider está en los contactos. Yo no conozco a Olano y no me he reunido, solo ire con la alcaldesa cuando tengamos el acuerdo para firmar." Cabrera ha asegurado en la junta que "yo tampoco sé por qué la reunión fue conmigo en Madrid, me dijo que le venía bien esa semana allí porque tenía otros temas, yo estuve con Olano en calidad de secretario del consejo de adminitración. Fue reunión breve."

Además se trataron otros temas de actualidad del Valencia. Estas fueron sus respuestas a las preguntas previas de los accionistas:

ACCIONES JUNTA

Debo decir que sí os escuchamos. Con atención. Aunque van muchas horas, intento prestar atención a todo lo dicho. Tema 9 acciones: se mencionó el año pasado, Paco tienes razón, nos tomamos mucho tiempo debatiendo si eran 9, 11... En aras de la transparencia, acabamos decidiendo que fuese 1 acción. Soy consciente de que tardamos mucho, pero hoy lo vamos a aprobar. Es un compromiso que tomamos hoy. Espero que haya foco en la decisión de bajar a una acción para ser transparentes".

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DE LIBERTAD

A las preguntas y requerimientos de Libertad, contestamos lo que podemos. Cuando nos pedís detalles específico o documentos completos, no podemos llegar ahí. Os aseguro que no nos escondemos, siempre estoy aquí. Me da pena que os hayan sentado tan lejos este año".

SU ESTADO ANÍMICO

Me encanta el fútbol. De verdad. Soy muy honesta: estoy muy frustrada de que no salgan bien las cosas. No estoy incómoda en Valencia, pero tengo mucho trabajo. De hecho, nunca pido que me pasen noticias positivas; presto más atención a las críticas y aquello que mejorar".

¿MENTIROSA?

Escucho vuestros argumentos, os pido que escuchéis los nuestros. Aunque a veces se me insulte, intento siempre tener respeto. Podemos mantener el respeto. No me gusta que me llamen mentirosa, yo no miento. No digo una cosa hoy y otra mañana. Sobre el tema de mentir, se dice que prometí el estadio en 2019. Cuando llegué en 2015 como presidenta teníamos un timing que queríamos respetar, vender Mestalla antes, y acabar el nuevo. Si recordáis, solo estuve en dos JGA y en una dije que no llegaríamos a tiempo. Siempre soy lo más precisa posible con la información que tengo en ese momento".

CONSEJERO INDEPENDIENTE

"Os garantizo que cumpliremos lo que ponga la Ley. Será nombrado. No lo rechazamos, solo es que falta claridad. Necesitamos que LaLiga nos oriente, afecta a todos los clubes españoles". (Interviene Germán Cabrera) "Hay cuestiones que entran en conflicto, seguramente se desarrolle un estatuto, una guía a clubes para saber cómo actuar. Hasta entonces, no hay marco temporal real. No podemos hacerlo porque generaría inseguridad jurídica, es la postura de la patronal"

CORONA

"Creo que Corona lo está haciendo lo mejor posible, con fichajes a pesar de las limitaciones. Cualquier director deportivo aquí tendría los mismos condicionantes. Hace falta estabilidad. No llaméis a los empleados "perros de Meriton", me parece inaceptable".

CVC Y PÉRDIDA INGRESOS EUROPA

Inma Ibáñez: "20,7M de cuales 15% deudas, 15% jugadores o 70% en inversiones para el desarrollo. Ya hemos gastado todo jugadores y deuda; nos quedan 84'5M de inversión para el desarrollo. 80M bloqueados para NM y 4'5M para parcela Paterna y desarrollo tecnológico". La Directora Financiera cifró entre "15-50 millones" los ingresos perdidos por la no clasificación para Europa.

SUELDOS

Cabrera ha asegurado que "siempre damos importes agregados. La normativa contable lo obliga. No entramos en el desglose por no generar polémicas. Los consejeros VCF no cobran, nunca por parte del club. Sólo Kim Koh y Layhoon tienen facultades ejecutivas delegadas". El total de gasto en ejecutivos de alta dirección es 230.000 euros, pero Cabrera se negó a dar sus nombres por confidencialidad.

CENTENARIO MESTALLA

Sí que se hicieron actos por centenario de Mestalla. Este año pasado no era la mejor idea hacer más celebraciones por la lucha por el descenso del primer equipo". Dice que está en contacto con Veteranos para intentar que ese partido VCF-LUD se acabe celebrando.

¿POSIBLE VENTA?

El propietario no me ha dicho nada sobre una venta ni me ha indicado que explore esta posibilidad. Si Libertad tiene alguna propuesta, Kiat Lim es consejero y es la persona adecuada para proponerle cualquier cosa. No tengo constancia de que el club se esté vendiendo/esté en venta y además no creo que esté siendo el caso".