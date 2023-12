Apenas 24 horas antes de la Junta ordinaria de accionistas, la actualidad social del Valencia CF subió de temperatura con la rueda de prensa de Juanma Badenas en el Ayuntamiento de València. El segundo teniente de alcalde de la ciudad y portavoz del grupo municipal de Vox, socios de gobierno tanto en el Consistorio de la ciudad como en el Consell de la Generalitat, declaró que «Peter Lim es enemigo de Valencia y del valencianismo». Para Badenas «la solución más idónea» a la «crisis» que vive el club de fútbol, y que dijo que va a proponer a Carlos Mazón, es que «se realice un nuevo acuerdo del Consell en el que se proceda a la ejecución subsidiaria y la sustitución del promotor» del Nou Mestalla.

El representante de Vox resaltó que la «postura» de su partido «no ha variado» desde la entrada en el gobierno municipal, añadiendo que son «partidarios de gestiones para su salida del Valencia CF porque serán positivas para los valencianos». El político fue más allá abriendo públicamente un punto de conflicto con el PP, que espera la reanudación de la obra por parte de la entidad blanquinegra, una vez que está reciba las licencias. Badenas apuntó que la licencia «ya caducó legalmente». «Solo falta que el Ayuntamiento decrete mediante procedimiento administrativo dicha caducidad. Sería muy difícil que un ayuntamiento no actuara así, sería tomar una decisión en contra de la ley. Un yogur caducado no se puede comer», argumentó.

El portavoz de Vox se mostró contrario a la firma de «un convenio encubierto, con fichas o no fichas» con el actual máximo accionista del Valencia CF. «Valencia no puede volver a hacer el ridículo. Con mi voto no va a pasar», sentenció. Para Badenas, «es evidente que Lim no tiene voluntad de cumplir, no lo hizo con los plazos en 2019 y 2021 de la ATE, y por eso el Consell acordó la caducidad» en el verano de 2022. Además, según su versión, el expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, «no sé atrevió a hacer lo que aconsejaba la Abogacía General de la Generalitat, que era la ejecución subsidiaria y la sustitución del promotor». El portavoz de Vox apunta que esa acción era y es la «más idónea» para el Valencia.

Por lo tanto, Badenas insistió en que el Consell acuerde la ejecución subsidiaria, que, conforme a su criterio, conllevaría la responsabilidad de los costes económicos para «el incumplidor, el Valencia CF de Lim», y la sustitución del promotor en una concurrencia pública, en la que se presenten diferentes constructoras para realizar las obras. «Esta ejecución subsidiaria no significaría que el incumplidor se iría de ‘rositas’, sino que lo ejecuta otro, pero con coste para él». «Esto no tiene por qué costar ni un euro al Ayuntamiento porque, como cualquier jurista sabe, la ejecución subsidiaria supone el embargo y la traba de bienes y derechos que sean necesarios para ejecutar en nombre de...», remarcó.

El segundo teniente de alcalde, que dijo que se reuniría posteriormente con María José Catalá, reitera: «Voy a proponer a la alcaldesa que se trabaje en esta dirección para que en la Generalitat, presidida por Mazón, pueda alcanzarse un nuevo acuerdo del Consell», que tramite un proceso «con coste para el incumplidor». Según Badenas, entre las cantidades procedentes del «fondo CVC y activos suficientes en el patrimonio del club, en el terciario del estadio, derechos de imagen, etc.» podrían sumarse los «150 millones» que él estima de coste para la finalización de la obra. Asimismo, en lo referente a la licencia, recalcó que el nuevo promotor que fuese a hacer la obra «le tocará pedir otra licencia pagando avales y con garantías suficientes» para evitar la posibilidad de incurrir en una ilegalidad.

Reunión Giner-Badenas

En la cuestión de la licencia originaria, la posición de PP y Vox en el gobierno municipal choque de frente. A inicios de mes, de hecho, Català comentó que «se está tramitando la licencia modificativa para acabar lo que queda del estadio». Las palabras por la mañana de uno de los principales líderes de Vox en la Comunitat desataron las reacciones de los demás grupos con representación municipal. El Partido Popular, no obstante, fue el último en hacerlo defendiendo que la licencia de obra para el Nou Mestalla «no está caducada». Según fuentes del grupo municipal popular, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, se reunió en la tarde con Juanma Badenas, «para explicarle que la licencia no está caducada, porque así lo dicen en un informe el secretario y técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento». Un informe que indican que pronto se hará llegar tanto a Badenas como también a Miguel Zorío (Marea Valencianista). El exvicepresidente del club presentó por el registro de entrada del Consistorio una solicitud de caducidad de las licencias de obra.

Por otro lado, según las mismas fuentes, en las últimas fechas no se han producido avances significativos. El proceso sigue en la fase en la que el Valencia CF está aportando documentación para el análisis de los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento. En sus últimas palabras sobre el estadio, la alcaldesa comentó que «cuando esté toda la documentación, desde el departamento de licencias podrán darse plazos concretos».

Reacciones

El concejal socialista Borja Sanjuán exige a María José Catalá que salga «inmediatamente a aclarar si la postura sobre el Valencia que ha expresado su número dos (Badenas) es la postura de todo el gobierno municipal». «Debe dejar de esconderse sobre cuál es su postura respecto a Peter Lim y los derechos urbanísticos. La señora Catalá es la misma que, como ‘consellera’ de Deportes, vendió el Valencia CF a Lim. La misma que, en ese momento, aseguró que la persona que compraba el VCF mantendría a gran altura al club y a la ciudad», reprochó. Para Sanjuán, la alcaldesa «está intentando generar otro espacio de impunidad para Lim» y «no va a contar con el Partido Socialista para regalarle nada a un inversor que hace una gestión negligente en el Valencia».

Por su parte, Papi Robles, portavoz de Compromís, también pidió a Catalá que aclare «si se sitúa en los planteamientos de Vox» porque «en ese caso estaría planteando que todos los ciudadanos paguemos las obras de un estadio que tiene que asumir Peter Lim». «Si no es así, se visibiliza que este gobierno no tiene timón ni dirección, cada parte va por su lado sin consultar a la otra», concluyó.