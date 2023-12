No era un partido cualquiera para Hugo Guillamón, que estrenaba titularidad este año con Baraja ante la ausencia de Javi Guerra por sanción. El '6' demostró por qué fue al Mundial de Catar, aunque curiosamente, se llevó todos los focos gracias a un precioso tanto desde la frontal del área, lamiendo la escuadra izquierda de Iñaki Peña. Habló para los micrófonos de LaLiga tras el partido, catalogando el punto de "muy valioso".

"Ha sido un partido muy complicado, sabíamos que íbamos a sufrir. El Barça es uno de los mejores equipos del mundo. Hemos sacado un empate muy valioso", valoró el centrocampista tras el choque.

El de L' Eliana reconoció que el equipo sufrió a la espalda, sobre todo con los pases de De Jong. "Hemos sufrido. Nos estaban haciendo daño a la espalda. Pero es importante mantener esta solidez defensiva", apuntó Hugo de cara a los próximos partidos. "Quizás en los últimos minutos nos está costando estos últimos partidos, pero lo vamos a mejorar porque el equipo se esfuerza", señaló Guillamón.

Respecto a su primera titularidad, el canterano reconoció que "no está siendo fácil", aunque avisa que "me he preparado bien, yo al final voy a trabajar para estar disponible cuando se me necesite, era un partido importante", apuntilló.