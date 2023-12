Christian Mosquera, con tan solo 19 años, se está consolidando como uno de los jugadores de este curso en el Valencia, y una de las revelaciones de la temporada en LaLiga. Con su gran envergadura y su fiabilidad defensiva se ha hecho un hueco como titular indiscutible en el eje de la zaga valencianista por méritos propios.

Algo que también hizo Miguel Tendillo, defensa con más de 200 partidos jugados con la camiseta del Valencia y que debutó con 18 años. Christian hizo lo propio con 17 años, pero como comentó el de Moncada, «por el momento es una carrera paralela», dijo en VCF Media. «La progresión de Cristhian ha sido muy buena. Nos parecemos mucho en esos primeros años de carrera que tuve en lo que, principalmente, me dedicaba al marcaje del delantero centro que tocaba y lo anulaba. También tiene esa pausa para mirar a sus compañeros», aseguró.

En estos últimos partidos el alicantino está destacando por sus férreos marcajes a los puntas del equipo rival, en este caso a delanteros de la talla de Raúl de Tomás o Lewandowski, los dos neutralizados con éxito, una cualidad en la que destacó Tendillo. «En mi época eran delanteros fijos como Satrústegui, Santillana, Krankl. Delanteros físicos, poderosos. Cristhian lo está solucionando muy bien. Ante el FC Barcelona tuvo a Lewandowski y no es fácil para los jugadores de edad temprana acostumbrarse a esos futbolistas que ya están hechos. De momento, Mosquera lo está sacando todo muy bien», reconoció el valenciano. «Desquició a Raúl de Tomás. Una de las virtudes que tiene Cristhian es que en el cuerpo a cuerpo lucha muy bien y, además, por arriba también va muy bien por su envergadura y pienso que va a ser uno de los centrales fiables, que es lo importante en un central», añadió.

Consejo para el futuro

Miguel Tendillo ha sido una leyenda del fútbol español, y como valencianista y parte del club le quiso aconsejar. «Le comenté que era complicado marcar a ese tipo de delanteros y siempre le he dado el consejo de que no pierda nunca la espalda. Está acostumbrado a marcar de frente y entonces le digo que se oriente un poco y mire el balón y al delantero para que cuando pase el balón, impida con el cuerpo el remate al segundo palo. Por lo demás, Mosquera tiene condiciones y está respondiendo muy bien. Tiene poderío y es un atleta porque tiene un gran físico y es delgado. Tiene más cuerpo que el que yo tenía. Por eso yo me intentaba anticipar porque no era tan fuerte. Lo más importante es que aporta una gran seguridad. Cristhian es un central de futuro», apuntilló Tendillo en una charla para los medios del club.