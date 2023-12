Selim Amallah conocerá hoy si estará en la próxima edición de la Copa África. Walid Regragui, seleccionador de Marruecos, comparecerá en una rueda de prensa en la que ofrecerá la lista de convocados a las 11 horas de la mañana y el futbolista del Valencia tiene muchas opciones de estar en ella porque fue uno de los jugadores más importantes en el pasado Mundial de Catar y porque es un habitual en todas las listas, pero hoy se conocerá de manera oficial si estará con su selección.

Será, en caso de que termine entrando en la lista, la confirmación de que el Valencia perderá a un futbolista, mínimo, hasta finales de enero. Los leones del Atlas son uno de los combinados favoritos a llegar lejos en el torneo, así que Rubén Baraja podría ver como su futbolista no está disponible con el Valencia hasta mediados de febrero. Todo ello sin tener en cuenta que lo normal es que precise de un descanso en cuanto termine el gran torneo africano. Unas condiciones que ya se conocían antes de firmar por el club, pero que no dejan de suponer un gran contratiempo teniendo en cuenta lo corta que es la plantilla dle Valencia y que precisamente el marroquí es un jugador polivalente y que puede desempeñar su rol en diferentes posiciones, desde las bandas hasta el centro del campo, tanto cerca del punta como en un trivote.

Ayer trabajó con el resto de sus compañeros en la sesión de trabajo en el estadio de Mestalla a falta de saber si está o no en la lista. Una vez se conozca, la intención del Valencia es tratar de conseguir que la federación marroquí deje al jugador estar en el encuentro contra el Villarreal porque todavía no habrá dado comienzo el campeonato africano. Un problema que no hay con Mouctar Diakhaby, que está sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. Su selección, en principio, no tiene tantos visos de llegar lejos como Marruecos.