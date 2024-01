El Cartagena vivirá su partido contra el Valencia ilusionado por recibir a un Primera División, pero con el dolor de cabeza que produce ser colista en la categoría de plata y, sobre todo, estar a ocho de la permanencia. No corren tiempos de bonanza por Cartagonova, pero Julián Calero, aunque sepa que «ningún equipo pequeño ganó este torneo», es consciente de que «eso no está reñido con pelear» por mucho que LaLiga Hypermotion «es lo que da de comer» a su Cartagena.

«Alguno llegó hasta semifinales y bastante lejos, pero es un torneo reservado para la élite de la élite. Eso, en todo caso, no está reñido con pelear en una competición preciosa y es de lo que se trata para nosotros», expuso el técnico, quien confía en que su Cartagena dé la cara y todo su potencial contra todo un Valencia. «Podemos competir mucho mejor al ser en una semana sin liga para los equipos de segunda», añadió.

Pese a todo, el madrileño ve a su rival como «un histórico y un equipo joven con mucha calidad y un desparpajo brutal, por lo que será muy difícil ganarle, pero queremos que los aficionados se sientan orgullosos de nosotros». Sobre el ambiente, Calero no dudó en darle las gracias a los, como mínimo, 8.000 que estarán presentes en Cartagonova. «La gente no falla y aunque habrá algunos desencantados que no vayan, intentaremos cambiar para que la afición se vuelva a ilusionar y por nosotros no va a quedar».