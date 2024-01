LaLiga modificó el horario de la visita del Valencia al Atlético de Madrid, atrasando el partido de las 16:15 a las 21:00 del domingo, afectando a muchos valencianistas que ya tenían el viaje de vuelta planeado. Muchos aficionados reclamaron en redes sociales que ya tenían billetes de tren, trabajan al día siguiente, y demás imprevistos que LaLiga no ha contemplado a una semana del partido.

Por todo ello, el Valencia no ha querido dejar solos a los aficionados y ha reaccionado ofreciendo varias alternativas, tanto en caso de no poder acudir como los que vayan el poder regresar a la Capital del Turia de Madrid. En la misma publicación, el club recordaba que "es una decisión completamente ajena al Valencia CF y de la que el Club no solo no ha participado, sino que además, como el resto de equipos afectados, no ha tenido noticia hasta el momento en el que se ha hecho pública", anunciaba.

El Valencia plantea varias alternativas. En el caso de que finalmente no puedan asistir al partido pueden elegir entre:

A.Devolución del dinero y anulación de la entrada para el partido.

B.Cambio de nombre de la entrada a un amigo o familiar que sí puede asistir.

En el caso de que el aficionado finalmente sí decida acudir al partido en el Metropolitano, pero dispusiese de billetes que ya no fuesen servibles por debido al cambio de horario, "se habilitará un servicio de autobuses gratuito para la vuelta de nuestros aficionados que tengan entrada de público visitante y se hayan visto afectados por el cambio de horario", anunciaron. Los autobuses partirán desde el Estadio Cívitas Metropolitano en dirección a Valencia nada más finalizar el partido cerca de las diez de la noche.

Además, el Valencia recuerda que "para hacer uso del servicio gratuito de autobuses para regresar de Madrid a Valencia será necesario aportar alguna evidencia de que se había comprado con anterioridad a esta fecha un billete en algún medio de transporte".