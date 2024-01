Hugo González ha renovado hasta el 30 de junio de 2027. El canterano del Valencia CF en dinámica de primer equipo ha reconocido en declaraciones al club que está muy "contento" y "con muchas ganas de demostrar todo lo que soy capaz". Ya sabe lo que es debutar en partido oficial, incluso puede presumir de haber dado una asistencia de gol en el Santiago Bernabéu, pero su gran sueño es marcar en Mestalla. Desde hoy con su ampliación de contrato por las próximas tres temporadas lo tiene más fácil. Estas han sido sus primeras palabras:

"Estoy con muchas ganas de demostrar todo lo que soy capaz y ayudar mucho al equipo y de seguir en muy buena dinámica todos estos años".

"Me llevo muy bien con compañeros que llevo poco tie mpo y otros que llevo más de diez años. La verdad es que estoy muy contento y ojalá que sean muchos más".

"He vivido muchos momentos increíbles con compañeros espectuacular y he tenido la suerte de tener muy buenos cuerpo técnicos que me han ayudado muchísimo y que ahora soy lo que soy gracias a ellos".

"Recuerdo que en mi primer entrenamiento llegué 25 minutos tarde, le dije a mi madre que no quería venir, pero al final sí que vine. Ahora le digo a aquel niño que eligió bastante bien, que siga disfrutando del fútbol y se divierta dentro del campo. Estoy orgulloso de la educación que nos han dado". "Me gusta pasármelo bien dentro del campo, encarar, driblar y chutar mucho. Marcar un gol en Mestalla sería mi sueño porque se lo tengo guardado a una persona muy especial". "Todo ha empezado rápido, pero debutar en la Liga con el Valencia ha sido uno de mis sueños y ojalá sean muchos partidos".

El aval de Vicente

El embajador del Valencia CF Vicente Rodríguez ha reconocido que está "contento" por la renovación de Hugo González, su crecimiento y las buenas condiciones que tiene. "Muy contento de que Hugo, que lleva aquí desde los 7 años y tiene un gran sentimiento valencianista, ha renovado, viene de hacer un gran gol, de jugar varios partidos con el primer partido y la verdad es que estoy muy contento. Está creciendo y progresando y es un jugador que ha demostrado que tiene muy buenas condiciones. Al final es tener esa regularidad para seguir creciendo. Seguro que le va a ir súper bien".