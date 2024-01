La futbolista del Valencia Femenino Marta Carro criticó el arbitraje del Valencia-Tenerife que consideró que fue clave en que el equipo de Mestalla no consiguiera la victoria.

"No sé cuándo va a ser el día que pase algo y cambie algo, no puede seguir eso", afirmó antes de asegurar que se les escapó el triunfo "por detalles externos".

"Es un agarrón claro a la última jugadora y expulsión. La árbitra me dice que no es suficiente para ella, no sé cuánto será suficiente o no. La línea levanta la bandera, pita fuera de juego y la árbitra principal le manda bajar la bandera y pita gol", explicó sobre las dos acciones que reclama el Valencia.

"Nos hemos dejado todo en el partido, venimos de una dinámica bastante mala y queríamos dedicarle una victoria a la afición, parece que siempre eludo responsabilidades, pero no puede seguir esto (el nivel de arbitraje) evidentemente", afirmó la capitana valencianista.

Carro apuntó que tratan de salir de "un bache muy malo" y admitió que viven una situación muy complicada. "No es nada fácil la situación, somos un equipo muy joven que se está dejando todo en el campo y darlo todo por este escudo", finalizó.

Por su parte, el entrenador Jesús Oliva admitió estar "triste" tras esas dos acciones que calificó de "determinantes" pero también contento con la evolución del equipo.

"Me tengo que quedar con lo positivo porque no me puedo quedar con todo lo negativo. El equipo para mí ha pegado un paso hacia adelante en cuanto a actitud y sobre todo en cuanto a juego y me voy con esa sensación que ha cambiado el equipo", afirmó.

"Con este equipo tal y como ha salido hoy me voy a donde sea, sin miedo ninguno", señaló Olivas que apuntó que espera la misma actitud en el choque ante el Real Madrid en Valdebebas. "Este equipo está preparado para demostrar que el Valencia vuelve, que tiene ganas, que no se ha hundido y yo no voy a dejar que se hunda", finalizó.